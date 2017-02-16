見女網友脫口「你好像男的」 慘遭惡煞押上山教訓
2017-02-16 12:46
〔記者陳薏云／新北報導〕「你好像男的」，男見女網友失禮發言竟遭押走教訓！新北市新店區一名23歲陳姓男子，昨凌晨與一名22歲劉姓女網友約在新店區北宜路二段一處超商，上車後見到本人，發現與自己想像有落差，脫口「你好像男的」，惹劉女不滿，撂了3名友人打破陪同陳男的林男轎車車窗，並用電擊棒將陳男押走教訓，要他以後「講話禮貌點」，隨後釋放陳男，警方今逮回押人3名惡煞，訊後依妨害自由罪嫌將3人移送。
警方調查，昨晚3時許，陳男搭著林姓友人駕駛的黑色馬自達轎車，先在北宜路二段82巷接上一名陳姓女子後，前往青潭國小，這時陳男突然叫林男停車，並叫林男去查看一台雙B轎車，林男向警方表示，車內僅有22歲劉女，只說要找陳男聊聊，不料聊完後方就衝出3名男子，其中一名手持電擊棒抓住林男，另2名男子則持球棒砸毀林男的車窗，並將陳男押上雙B轎車後逃逸。
原來是陳男上車後與劉女聊天，不小心脫口而出「你好像男的」，踩到劉女底線，因此撂人來談，一車惡煞將陳男載到新店區永業路毆打，並嗆聲「以後說話小心點」，隨即在文山國中將陳男釋放，陳男到案時向警方表示，對方並未暴力相向，只是「訓誡」他對女生講話要禮貌一點，但昨日發生擄人後，警方趕到現場，陳男的友人林男及陳女，兩人神色自若，對於陳男遭擄一事不願多作說明，到案的28歲劉男、22歲劉女已及22歲楊男也都含糊其辭，是否真為網友見面如此單純仍待警方釐清。
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