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杯具啊！ 誤觸鐵捲門…下一秒重壓BMW車頂

2017-02-15  16:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區新生路一家烘焙坊，昨晚準備打烊休息時，店員誤觸鐵捲門按鈕，導致鐵捲門下停著一輛BMW轎車被壓個正著，鐵捲門在壓車後也因受損關不起來；店家今天受訪表示，店門騎樓前的鐵捲門平常很少使用，沒想到店員不小心誤觸按鈴還壓到百萬名車，幸好沒壓到人，否則後果不堪設想。

中壢警分局興國派出所員警到場，店家和BMW車主表示已談妥自行和解；至於BMW涉及違規停車部分，另依道路交通管理處罰條例開罰。

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  • 悲劇發生！誤觸鐵捲門…下一秒重壓BMW車頂。（記者李容萍翻攝）

    悲劇發生！誤觸鐵捲門…下一秒重壓BMW車頂。（記者李容萍翻攝）

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