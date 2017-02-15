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精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
2017-02-15 06:13
〔即時新聞／綜合報導〕調查局近幾任局長都曾擔任「國家安全調查處」處長，他們很團結也相互提攜，被稱為「情報幫」，周刊報導，總統蔡英文欽點檢察官出身的蔡清祥當調查局長後，本月12日新一波人事案，將一直被視為局長熱門人選的主秘徐志賢改調研究委員會主委，外界解讀，上任後自稱「我沒有包袱」的蔡清祥短短數月就讓權傾一時的「情報幫」瓦解。
《周刊王》報導，調查局同仁分析，徐志賢與前局長張濟平、王福林等一樣皆來自「國家安全調查處」，且張、王2人當過該處處長，最後都當上局長。局內同仁透露，「徐擺明被降了一級，蔡局長出手毫不猶豫，比馬政府更精準」。
徐志賢受訪時則說「我隨緣自在，謝謝大家關心」。
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