快訊明華園愛的波麗路台中登場
一日遊成末日遊 檢察官要替33條冤魂找真相！
2017-02-14 20:34
〔記者吳政峰／台北報導〕蝶戀花旅行社遊覽車司機康育薰13日載著43人至武陵農場賞櫻，當天來回，返程時在國道五號北上0公里處不幸翻車，30人當場死亡，3人送醫不治，11人受傷，士林地檢署檢察官4日勘驗現場與殘骸，排除爆胎釀禍，但是否為疲勞駕駛或機械因素，仍待檢閱相關跡證才能拼湊真相。
13日早上6點半，康育薰與58歲領隊蕭如進帶著來自雙北與桃園的42名乘客，赴武陵農場一日遊賞櫻，13日晚間9點4分，遊覽車回途經國道五號北上接國道三號南下的引道，過彎時突撞擊右側護欄，接著90度往右翻，車頂卡著邊坡滑行28.5公尺才停止，車頭潰縮到僅剩原本高度的一半，整個車頂也硬生生遭掀開。
乘客被夾在座椅跟山壁間拖行，力道之大，連座椅也一併拉起，屍體沿路掉落，整個水溝內都是遺骸，救難人員以「屍橫遍野」形容慘況，是1986年台中谷關遊覽車墜河後，最嚴重的遊覽車意外。
遊覽車的輪胎均未洩氣，警方初步排除爆胎釀禍，但遊覽車的行車紀錄器顯示事故當下時速60公里，高於限速40公里，確實超速。
警方表示，除了超速，亦不排除疲勞駕駛、機械故障等因素。
遊覽車並未翻滾，也無上下顛倒，卻造成32死12傷的慘劇，非常離奇，士檢主任檢察官吳怡明與檢察官陳彥章14日帶領鑑識人員勘驗車體殘骸，蹲在左右門邊，檢查撞擊痕跡，再進入駕駛座找跡證，最後上去乘客坐的地方，看到除了後兩排座椅還在，其他都不見了，露出不可置信的表情。
檢警後至事故現場勘驗，現場遺留的刮痕長達28.5公尺，5個大型反光鋼製標示遭截斷，座椅亂飛，足證當時撞離力道之猛。
康育薰體內是否有酒精或其他藥毒物反應，仍待檢方相驗解剖遺體才能得知。
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