國道遊覽車翻覆 賞櫻團28死16送醫

今天晚上9時許，一輛遊覽車行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡。（記者羅沛德攝）

2017-02-13 23:02

首次上稿 21:50

更新時間 23:09

〔記者王冠仁、吳岳修、錢利忠、甘芝萁／台北報導〕今天晚上9時許，隸屬台北市蝶戀花旅行社的一輛遊覽車，行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡。遊覽車內共有44人，其中28人無生命跡象，明顯死亡，16人受傷送醫。台北地檢署獲報後，已指派今日輪值外勤的檢察官前往現場。

據了解，該輛遊覽車載有44名（含司機）前往武陵農場賞櫻團的遊客，遊覽車屬於蝶戀花遊覽車公司，今天晚上結束旅程，載著遊客回程途中時發生翻覆意外。救護人員陸續趕到現場，發現約有40多人受困車內。

救護人員全力搶救，但不幸的是已經有28名乘客失去生命跡象，被警消認定明顯死亡，邊坡處現擺放了許多屍袋，現場怵目驚心。有些沒有生命跡象者，目前已經被緊急送醫救治，此外，也有10多位乘客意識清楚被救出送醫。

警方與消防人員獲報後，派出大批人力前往搶救，目前已經先後派出10多輛救護車前往，消防局同時也通知周邊多家醫院啟動大量傷患救護機制。

警消指出，現場有16名傷者分別受輕、重傷，已分別被送往萬芳醫院、國泰醫院、新店慈濟醫院、台北醫學大學附設醫院、內湖三軍總醫院等各大醫院搶救中。

公路總局表示，該車為友力通運有限公司的車輛，車號ZZ-780營業大客車，出廠時間1998年04月，下次定檢日106年4月16日。至於駕駛人目前仍在確認中。觀光局也已成立緊急應變小組，目前尚無法聯繫上蝶戀花旅行社，已請台北市旅行商業同業公會及旅行業全聯會旅行社協助，另亦與相關單位保持密切聯繫中，持續通報。

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遊覽車上乘客、司機名單。（民眾提供）

今天晚上9時許，一輛遊覽車行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡。（記者羅沛德攝）

消防人員救援傷患。（民眾提供）

一輛遊覽車行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡。（國道九隊提供）

警方與救護人員前往搶救。（記者王冠仁翻攝）