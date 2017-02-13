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去年除夕夜縱火釀6死4傷 逆子翁仁賢判處死刑

縱火釀6死4傷，翁仁賢被捕時還面露微笑。桃園地院今判處逆子翁仁賢死刑。（資料照，林近攝）

2017-02-13  17:15

〔記者余瑞仁／桃園報導〕去年除夕圍爐夜衝進桃園市龍潭區住宅潑灑汽油，縱火燒死高齡父母、親友，釀成6死4傷人倫慘劇的52歲逆子翁仁賢，落網供稱因為不滿父母偏坦兄長而預謀放火殺人，經桃園地檢署依殺害直系尊親屬罪嫌起訴、建請法院量處極刑，桃園地院今天下午5點審結宣判，判處翁仁賢死刑。

翁仁賢於105年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區中豐路360巷200號自宅，趁父母及親友共16人團聚吃年夜飯時，因不滿父親偏心，較疼愛學歷高、事業有成的兄長，在1家16人圍爐時，預謀準備汽油、衝進屋內縱火，造成父母、2名姪兒、姪兒的妻子以及看護在內6人死亡，還有4人全身嚴重灼傷，犯後逃亡落網，被檢察官依涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪、殺人罪、殺人未遂及放火燒燬現供人使用之住宅等罪嫌，提起公訴。

檢察官並就翁男以泯滅人性的極端殘忍手段，放火燒死至親，並殃及無辜親友，險陷滅門慘禍，更奪走其三兄一雙就讀醫學院子女的年輕生命，造成親友身受大悲，老無所恃，何其慘痛，且翁男犯後仍毫無悔意、怨天尤人，足見已無教化可能，請求量處極刑，以昭炯戒。

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  • 翁仁賢家的廚房被燒得面目全非。（資料照，林近攝）

    翁仁賢家的廚房被燒得面目全非。（資料照，林近攝）

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