苗栗後龍13個公墓傳火警 癱瘓消防分隊
2017-02-12 13:31
後龍消防分隊指出，後龍約有13個公墓，早上開始陸續傳出火警。（記者許展溢翻攝）
［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣各地公墓今天湧入掃墓人潮，苗縣消防局第二大隊後龍分隊指出，後龍鎮約有13個公墓，早上9點起至現在，陸續傳出火警，已接獲10多通報案，造成隊上及鄰近消防分隊救災人力癱瘓狀況。
今天寒流雖減弱，天氣晴朗，但天氣仍屬乾冷，許多人前往祭祖，多處可見鞭炮、煙火不停響起，不過卻也因此傳出多起燃燒意外。
有許多民眾說，火沒有熄過還在燒，整片公墓都是，更有民眾說，每年都有這樣情況。
後龍消防分隊表示，從早上9點到目前仍有火警通報電話，由於民眾砍除墓地上雜草焚燒，加上燒金紙等，都沒做好防護措施，甚至離開時，火也沒熄滅，才會造成火不停燒情形。
後龍消防分隊指出， 隊上5輛消防車，及各消防分隊、警義消都全員出動滅火，防止火勢蔓延、釀成災情，呼籲民眾切記要做好防護措施，別輕忽，以免造成不幸。
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