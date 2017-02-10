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醉女控搭「恐怖計程車」遭打臉 完整案情看這裡！

2017-02-10  19:36

［記者黃捷／台北報導］呂姓女子去年6月在臉書指控大都會計程車林姓運將刻意「繞路」、意圖不軌，她途中打21通電話向家人求救，最後拿出電擊棒威嚇，才平安脫身，事後並控告林男私行拘禁及詐欺。但檢察官調查發現，呂女與家人通話時，曾將手機拿給林男報路名，林男才會轉向，將呂女載往汐止，因此處分不起訴，呂女日前已提再議。

呂女提告指出，她與朱姓閨密去年6月12日凌晨飲酒狂歡，早上近7時許在北市光復南路搭上林男的計程車，指示前往新北新莊區，便在車上閉目養神，未料醒來一看，竟在高速公路上，逼問林男要去哪，才知要被載往基隆。

她要求下交流道停路邊，但林男不予理會，直到她怒吼：「你如果不讓我們下車，我就尿在你車上！」林男才開下台北交流道，放她們至延平北路四段一間宮廟旁上廁所。

她當下給林男1000元，表明不願再被載，林男卻強拉朱女上車，她不得已只好跟著上車，最後於8點半抵達汐止，又給了1500元車資，期間總共打了21通電話向家人求救，直指林男繞路詐財、私行拘禁。

林男則否認犯行，辯稱呂、朱上車時都帶醉意，目的地報不清楚，呂女於是拿出證件，要他載往上面記載的新莊地址，但行經三重忠孝橋、中山橋間高架道路時，呂女突然改口往汐止，呂女外婆也透過手機報路名，才會轉向，從頭到尾都沒提到基隆，在宮廟時也沒強拉朱女上車。

朱女則稱，當時她已經醉了，上車後不知過了多久，迷迷糊糊被呂女拉下車，之後就沒什麼印象，只知道有人又把她拉上車，但不知道是誰。

檢察官從車隊調閱該車行經路線圖，與呂女手機21通發話定位，時間、地點完全吻合，也與林男供詞相符，並無繞路情事。

檢察官另傳喚當時與呂女通電話的5名家屬，他們雖稱有聽到：「司機好奇怪！不知道要把我載到哪裡…」但呂女並未求救，也承認有透過電話與林男對話、報路。

檢察官更發現，呂女偵訊雖稱，林男在宮廟強拉朱女上車，警詢時卻供稱，該座廟沒有人煙，找不到人求助，發現林男的車仍停在門口，才決定繼續搭他的車，供詞明顯前後不一。

檢察官認為，此事件顯然因雙方對行車位置產生誤解，導致後續一連串誤會，且林男事後發現呂女多給1000元車資，也透過車隊主動聯繫呂女，表明原意歸還，在無其他明確證人可作證的情形下，難認林男有詐欺、私行拘禁犯行，不予起訴。

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  • 一名呂姓女子去年6月在臉書指控大都會計程車林姓運將刻意「繞路」、意圖不軌，林男（左）也按鈴控告呂女涉誹謗、誣告。（資料照，記者謝君臨攝）

    一名呂姓女子去年6月在臉書指控大都會計程車林姓運將刻意「繞路」、意圖不軌，林男（左）也按鈴控告呂女涉誹謗、誣告。（資料照，記者謝君臨攝）

  • 爆料公社小編轉貼呂女文章，質疑司機居心不良。（翻攝自爆料公社）

    爆料公社小編轉貼呂女文章，質疑司機居心不良。（翻攝自爆料公社）

  • 大都會車隊曾出示遠通電收etag交易明細，證明司機未繞路。（記者謝君臨翻攝臉書）

    大都會車隊曾出示遠通電收etag交易明細，證明司機未繞路。（記者謝君臨翻攝臉書）

  • 大都會車隊曾出示行車軌跡圖，證明司機未繞路。（記者謝君臨翻攝臉書）

    大都會車隊曾出示行車軌跡圖，證明司機未繞路。（記者謝君臨翻攝臉書）

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