彰化伸港化學品儲存公司氣爆 父子檔受傷送醫

彰化伸港全興工業區傳有工廠氣爆，2人送醫。（縣議員賴清美提供）

2017-02-09 18:13

〔記者劉曉欣、湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉全興工業區工廠傳出氣爆，工廠是化學品儲存公司，受傷的是1對蔡姓父子檔，已送彰化基督教醫院救治，現場疑似清洗為丙酮空槽不慎所造成，真正原因仍待調查中。

彰化縣消防局表示，在今天下午5點21分受理在伸港鄉工東二路，共出動各式消防車7輛、救護車3輛、消防人員14人前往搶救，現場有2民眾受傷，無火煙情形。

受傷的蔡姓父子檔送到彰基急救，分別是72歲與32歲，彰基副院長周志中說，蔡父意識清楚，但因為傷勢較重，全身有40％的2到3度灼傷，有生命危險；其子全身約8%的2度灼傷，目前沒有生命危險。

彰化縣消防局第一大隊大隊長邱聰佳說，廠方表示氣爆現場是一個空的槽體，要進行丙酮空槽抽換氣，由於操作人員送醫，真正氣爆原因仍待進一步調查。

彰化伸港全興工業區傳有工廠氣爆，2人送醫。（縣議員賴清美提供）

彰化伸港全興工業區傳有工廠氣爆，2人送醫。（記者劉曉欣翻攝）

彰化伸港全興工業區傳有工廠氣爆，2人送醫。（記者劉曉欣翻攝）

彰化伸港全興工業區傳有工廠氣爆，2人送醫。（記者劉曉欣翻攝）

彰化伸港全興工業區傳有工廠氣爆，2人送醫。（縣議員賴清美提供）

彰化伸港全興工業區傳有工廠氣爆，2人送醫。（記者劉曉欣翻攝）