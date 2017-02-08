富商桃花劫 被酒店女公關騙2011萬元
2017-02-08 13:02
王姓富商和酒店女公關同居，卻遭以投資股票為由侵占2011萬元，高院今依侵占罪判女公關4年徒刑定讞。（記者楊國文攝）
〔記者楊國文／台北報導〕已婚王姓富商到酒店飲酒作樂，對外表亮麗的潘姓女公關驚為天人，交往後同居，白天還安排她到他經營的公司任職，她晚上仍在酒店兼差，不料，王男聽信潘女建議，並以「只准買入，不得賣出」方式投資股票，11度將共2011萬款項匯到她的戶頭，卻遭潘女侵占花用，或供自己投資股票資金，高等法院今依11個侵占罪重判潘女4年徒刑，得易科罰金144萬元，犯罪所得2011萬元應予追徵、沒收，全案定讞。
告訴人王姓富商隻身在台，獨資開公司，太太、小孩長期在加拿大，他和潘女的地下情、同居前後達10年之久。
王男不滿說，對潘女照顧有加，案發時的97年起，股市震盪很大，他認為要繼續進場，但從未懷疑她，只要求她給他看買賣明細，後來每次催她都吵架，因查覺有異，要求她將款項匯到他的公司或他的帳戶，她竟捲款而逃，才決定對她提告。
審理時，潘女雖坦承是王男的婚外情女友，也收受他的匯款2011萬元，且未用於投資股票等事實，但否認有侵占犯行，並辯稱王男從未叫她買賣股票。
高等法院審理認定，王男雖然是已婚身份，但對待潘女如同家人或配偶，有事實上的夫妻關係，基於情感因素，完全聽信她的投資股票建議及有匯款事實，潘女侵占事實明確。
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