| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
結核病潛伏感染 基隆貨櫃場16人呈陽性反應 日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治
 首頁 > 社會

富商桃花劫 被酒店女公關騙2011萬元

王姓富商和酒店女公關同居，卻遭以投資股票為由侵占2011萬元，高院今依侵占罪判女公關4年徒刑定讞。（記者楊國文攝）

2017-02-08  13:02

〔記者楊國文／台北報導〕已婚王姓富商到酒店飲酒作樂，對外表亮麗的潘姓女公關驚為天人，交往後同居，白天還安排她到他經營的公司任職，她晚上仍在酒店兼差，不料，王男聽信潘女建議，並以「只准買入，不得賣出」方式投資股票，11度將共2011萬款項匯到她的戶頭，卻遭潘女侵占花用，或供自己投資股票資金，高等法院今依11個侵占罪重判潘女4年徒刑，得易科罰金144萬元，犯罪所得2011萬元應予追徵、沒收，全案定讞。

告訴人王姓富商隻身在台，獨資開公司，太太、小孩長期在加拿大，他和潘女的地下情、同居前後達10年之久。

王男不滿說，對潘女照顧有加，案發時的97年起，股市震盪很大，他認為要繼續進場，但從未懷疑她，只要求她給他看買賣明細，後來每次催她都吵架，因查覺有異，要求她將款項匯到他的公司或他的帳戶，她竟捲款而逃，才決定對她提告。

審理時，潘女雖坦承是王男的婚外情女友，也收受他的匯款2011萬元，且未用於投資股票等事實，但否認有侵占犯行，並辯稱王男從未叫她買賣股票。

高等法院審理認定，王男雖然是已婚身份，但對待潘女如同家人或配偶，有事實上的夫妻關係，基於情感因素，完全聽信她的投資股票建議及有匯款事實，潘女侵占事實明確。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 侵占 騙錢
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：富商桃花劫 被酒店女公關騙2011萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.