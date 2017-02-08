桃園大溪大樓暗夜冒火 150人睡夢中緊急疏散
2017-02-08 10:18
大溪大樓暗夜冒火，8層樓、150人睡夢中緊急疏散。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區大漢街一棟大樓的1樓，今天凌晨4點30分突然冒出火苗，大溪消防分隊獲報到場搶救，發現現場燃燒警衛室及大廳，面積約50平方公尺，消防隊員緊急逐層叫醒大樓內共150名住戶進行引導疏散，火勢於10分鐘後控制、凌晨4時45分撲滅，未波及其他樓層，無人員受傷受困。
起火的這棟大樓為RC構造，建築物為地上8層、地下2層，消防局共調派消防人員35名、救災車輛17輛前往灌救，由於大溪近5天來天天都有火警要搶救，這把火除讓150名住戶飽受驚嚇，直至清晨殘火完成處理才各自返家補眠，起火原因有待調查外，救火的消防隊員也感嘆「怎麼又有火警」、「消防衣都來不及乾，又要穿上它救火去」，提醒民眾「天乾物燥，小心火燭」。
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