| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
監守自盜超商99萬多元 高職生10萬交保 新台幣弱勢盤整 早盤守穩31元大關
 首頁 > 社會

桃園大溪大樓暗夜冒火 150人睡夢中緊急疏散

大溪大樓暗夜冒火，8層樓、150人睡夢中緊急疏散。（記者李容萍翻攝）

2017-02-08  10:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區大漢街一棟大樓的1樓，今天凌晨4點30分突然冒出火苗，大溪消防分隊獲報到場搶救，發現現場燃燒警衛室及大廳，面積約50平方公尺，消防隊員緊急逐層叫醒大樓內共150名住戶進行引導疏散，火勢於10分鐘後控制、凌晨4時45分撲滅，未波及其他樓層，無人員受傷受困。

起火的這棟大樓為RC構造，建築物為地上8層、地下2層，消防局共調派消防人員35名、救災車輛17輛前往灌救，由於大溪近5天來天天都有火警要搶救，這把火除讓150名住戶飽受驚嚇，直至清晨殘火完成處理才各自返家補眠，起火原因有待調查外，救火的消防隊員也感嘆「怎麼又有火警」、「消防衣都來不及乾，又要穿上它救火去」，提醒民眾「天乾物燥，小心火燭」。

廣告
  • 大溪大樓暗夜冒火，8層樓、150人睡夢中緊急疏散。（記者李容萍翻攝）

    大溪大樓暗夜冒火，8層樓、150人睡夢中緊急疏散。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：桃園大溪大樓暗夜冒火 150人睡夢中緊急疏散


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.