外交部「出國登錄」資訊遭駭 萬筆個資恐遭竊

2017-02-08 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕外交部今日證實，領務局推廣的「出國登錄」措施，在日前進行安全查核時發現遭駭，共萬筆資料可能被竊取。

根據《蘋果日報》報導，「出國登錄」為民眾在出國前先行登錄個人資訊，出國後若在當地碰上緊急狀況，便可即時獲得協助。但外交部日前進行安全查核時，發現有不明IP多次嘗試登入數十個外館信箱，外交部坦承，領務局發送給駐外館的民眾資料可能遭攔截。

外交部表示，領務局已停止傳送資料，改由外館在碰上緊急狀況時向領務局查詢。領務局已請資安專家進行鑑識，局內電郵和主機並無駭客入侵，外交部也通知行政院資安辦提升伺服器防護等級，並要求外館更改信箱密碼。

遭入侵的外館信箱為日本、英國和東南亞等民眾較常旅遊的地區，約有1萬多筆資料遭攔截，但尚不知對方IP位置和動機為何。

外交部呼籲民眾應盡快更新密碼，以防有心人士利用。外交部強調，「出國登錄」是保障民眾安全的措施，但為維護民眾個資安全，未來可能會調整登錄項目。