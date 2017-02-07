券商遭駭客攻擊勒索 北檢今分案調查

2017-02-07 19:15

〔記者錢利忠／台北報導〕國內傳出多家券商遭電腦駭客攻擊，並勒索要求交付比特幣，警方查出駭客是以分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDOS），造成網頁頻寬滿載，導致網頁速度變慢，刑事局及台北市刑警大隊均接獲券商報案，今天下午，警方已向台北地檢署報請指揮，北檢將由智慧財產暨電腦犯罪專組仁組負責調查。

檢警表示，本月1日，國內某大型證券商公司網頁遭駭客攻擊，對方還寄電子郵件，要求限期交付10個比特幣到指定帳戶內，依目前比特幣1個為市價1萬9000元，共約勒索19萬，被恐嚇券商隨即向刑事局偵七大隊報案；同時間內，台北市刑警大隊電腦犯罪中心也接到證商被恐嚇案件。