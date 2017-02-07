賣場地板破裂 高雄2歲女童摔落地下室

2017-02-07 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市苓雅區一座3C賣場，今日傳出2歲女童踩破一樓地板，整個人掉到地下室，目擊民眾當場嚇傻，趕緊報案救出小孩，幸好女童最後並無大礙。

據《TVBS》報導，賣場地板竟會被體重很輕的2歲女童踩破，讓現場民眾百思不得其解，目前相關單位正持續了解地板破裂的原因。