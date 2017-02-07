繪圖重現羅東林鐵被控違反著作權 檢不起訴
《羅東林鐵蒸情記憶》新書發表會現場。（照片來源：農委會林務局羅東林區管理處網站）
〔記者錢利忠／台北報導〕曾出版37本鐵道專書而被譽為華文世界第一人的鐵道專家蘇昭旭，替行政院農委會林務局林管處出書《羅東林鐵蒸情記憶》，書中2張圖片遭日籍攝影師藏重信隆指控，涉以鉛筆繪畫臨摹方式抄襲其攝影著作；台北地檢署認為，被告雖曾參考告訴人所攝照片，但畫作內容有加入其他創作元素，未違反著作權，所以將蘇某不起訴。
103年間，蘇昭旭替林管處編著《羅東林鐵蒸情記憶》，內容敘述羅東林鐵停駛35年後，他以鐵路畫作重現蒸汽火車及木造客車的往日影像；書中「機車庫全景竹林機務段全景」、「天送埤到清水湖」2張圖片，被藏重信隆指控抄襲。
藏重信隆指控，其著作《蒸情台灣：秘境羅東林鐵》中，有2張攝影作品被蘇昭旭抄襲，且未經其同意或授權，被重製成繪畫作品，並由林管處出版發行；前年10月，他經友人告知此事後，指控蘇昭旭及羅東林區管理處處長林澔貞違反著作權。
蘇昭旭應訊時否認抄襲，指他是以繪畫方式協助公務機關還原歷史，並出版書籍，這些書都沒收版稅，當時他有參考照片，但也有到現場，輔以老員工口述，綜合這些素材後才繪製，除照片內容外，他還有加入背景及其他元素，目的是以繪畫方式還原歷史，也享有著作人格權，作品並無侵害告訴人的著作權。
林管處則證稱，「機車庫全景竹林機務段全景」及「天送埤到清水湖」2張照片的素材，是來自於告訴人所拍的照片，當時林管處認為可透過蘇昭旭繪畫專長協助，才提供照片給蘇昭旭重繪。
檢方比對雙方作品後認為，蘇昭旭是為了還原歷史，考據從前的風土人物，但時光變遷、景物已非，只能透過留存的寫實照片，追溯過往風光，其繪圖時雖有參考告訴人的照片，但照片中景色並非告訴人專屬，且蘇昭旭除參考照片外，另有到場勘查，經鐵路局員工口述後，另製作火車含橋樑鐵道的模型而繪製，有別於告訴人的攝影著作。
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