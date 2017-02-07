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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
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囂張！黑幫警所旁尋仇砍人 2男1女送醫

2017-02-07  12:47

［記者陳恩惠／台北報導］台北市士林區今天凌晨發生疑似黑幫率眾，分持棍棒刀械到某仲介公司尋仇，當場砍傷又打傷3名黃、郭姓男子及陳姓少女後，犯案不過1分鐘便迅速離去；3名傷者至今不願配合警方調查，僅表示3人前往尋友聊天，不知道為何會遭10餘惡煞攻擊受傷，轄區士林警分局表示，這批歹徒相當囂張，竟敢在離警所百公尺外尋仇，目前正全力追緝中。

北市119勤務中心今天凌晨0時55分據報，北市永平街近社子公園附近，有2人受傷需要救護，消防局派出水箱車1輛、救護車2輛共11名救災救護人員前往，發現2男1女的左、右手上半身，分別遭受刀傷及棒打紅腫，趕緊將3人送陽明醫院救治。

警方表示，受傷的共有3人，20歲的黃姓男子右上臂遭刀砍傷，傷口長達15公分，另同齡郭姓男子則是左手無名指、小姆指各有1公分刀傷，郭男的左手腕似乎也遭棍棒毆打瘀血，與他們同行的17歲陳姓少女，混亂中同遭歹徒棒打，造成左手臂紅腫，3人送往陽明醫院救治後已無大礙。

警方調查時，黃姓男子等人異口同聲皆以「不知道」來回應，據了解，3人前天晚間到永平街這間仲介公司訪友，大家原聚在一塊泡茶、聊天、看電視，突然傳來多部摩托車聲響，隨即有多人戴安全帽、口罩，分持球棒還有刀械衝進屋內，他們本能反應抵擋，沒想到就受傷，對方見他們受傷流血，趕緊騎車撤離，他們才呼救，至於是何原因，他們真的不清楚。

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  • 北市士林區離社子派出所百公尺旁的公司，今天凌晨疑遭10餘名黑幫份子尋仇。（記者陳恩惠翻攝）

    北市士林區離社子派出所百公尺旁的公司，今天凌晨疑遭10餘名黑幫份子尋仇。（記者陳恩惠翻攝）

  • 前來訪友的黃、郭姓男子分別遭砍傷，地上留下斑斑血跡。（記者陳恩惠翻攝）

    前來訪友的黃、郭姓男子分別遭砍傷，地上留下斑斑血跡。（記者陳恩惠翻攝）

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