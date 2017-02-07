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網友發假消息捉弄家屬？台中港落海司機遺體尋獲

台中海巡隊出動快艇尋找賴男下落。（記者張軒哲攝）

2017-02-07  09:29

〔記者張軒哲／台中報導〕賴姓司機前夜駕駛砂石車進入台中港，不慎衝入5B碼頭，砂石車在岸邊載沉載浮，昨日上午退潮後被工人發現，經過海巡人員搜救後，今上午8點多在碼頭死角發現賴男遺體，家屬非常傷心。但昨午有網友在臉書「Love大甲」留言，謊稱「人平安！昨晚已經回家休息了！」家屬追問後，又緊急刪除留言，讓家屬感覺被捉弄。

賴男遺體上午8點多在碼頭距離落水地點約200公尺處被發現，遺體8點36分被打撈上岸。海巡昨日出動快艇搜救，至夜間7點多才暫時搜救行動。今上午7點46分消防與海巡人員展開搜救，8點10分消防署直升機（NA110）起飛加入搜救行列，不久就在碼頭發現賴男遺體，並未漂出外海。

讓家屬不解的是，昨日下午眾人心急如焚，網友紛紛在臉書集氣盼賴男平安，卻有一名男姓網友在臉書「Love大甲」留言，稱「人平安！昨晚已經回家休息了！」家屬燃起一線希望，賴男叔叔賴啟文於是留言詢問該名網友，網友才趕緊刪除留言。賴啟文說，因為家中四處都找遍了，就是不見人影，怎會有人亂留言，目前姪子遺體已順利尋獲，感謝各界的關心。

該名誤傳消息網友上午9點38分又留言指出，昨天有聽朋友說落海駕駛平安，人先回家了，哪知昨日傍晚又聽說潛水員還在搜救。死者為大，祝他一路好走。

相關影音（台中港務消防隊提供）

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  • 賴男遺體在碼頭邊被尋獲。（記者張軒哲翻攝）

    賴男遺體在碼頭邊被尋獲。（記者張軒哲翻攝）

  • 有網友在臉書上說昨晚落海駕駛已經回家，讓家屬一度以為賴男平安。（記者張軒哲翻攝）

    有網友在臉書上說昨晚落海駕駛已經回家，讓家屬一度以為賴男平安。（記者張軒哲翻攝）

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