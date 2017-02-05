疑逆向超車 休旅車對撞公車 2女受傷

一輛休旅車疑似逆向超車，與公車發生對撞。（記者邱奕統翻攝）

2017-02-05 17:43

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市大園區中山南路下午發生公車與休旅車對撞意外，撞擊力道猛烈，公車車頭保險桿掉落，休旅車車頭凹陷，引擎蓋掀起，意外造成休旅車內2名女子受傷，由消防隊緊急送醫，確切肇事原因目前正由警方調查中，不排除是休旅車逆向超車惹禍。

警方與消防人員指出，初步就意外現場2車位置研判，休旅車車身在對向車道，疑似在意外發生前，逆向超車，才會與1輛往返桃園與大園的公車對撞，休旅車內2女分別為約65歲及35歲，是婆媳關係，其中35歲媳婦無明顯外傷，但有腰痛情形，65歲婆婆鼻子有擦撞傷、流血情形，2人均無生命危險，詳細肇事原因與責任仍有待調查釐清。