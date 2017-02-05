| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
立榮航空接手北花航線 明開放網路訂票 川普哭哭 法院拒絕恢復移民禁令！
 首頁 > 社會

疑逆向超車 休旅車對撞公車 2女受傷

一輛休旅車疑似逆向超車，與公車發生對撞。（記者邱奕統翻攝）

2017-02-05  17:43

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市大園區中山南路下午發生公車與休旅車對撞意外，撞擊力道猛烈，公車車頭保險桿掉落，休旅車車頭凹陷，引擎蓋掀起，意外造成休旅車內2名女子受傷，由消防隊緊急送醫，確切肇事原因目前正由警方調查中，不排除是休旅車逆向超車惹禍。

警方與消防人員指出，初步就意外現場2車位置研判，休旅車車身在對向車道，疑似在意外發生前，逆向超車，才會與1輛往返桃園與大園的公車對撞，休旅車內2女分別為約65歲及35歲，是婆媳關係，其中35歲媳婦無明顯外傷，但有腰痛情形，65歲婆婆鼻子有擦撞傷、流血情形，2人均無生命危險，詳細肇事原因與責任仍有待調查釐清。

廣告
  • 一輛休旅車疑似逆向超車，與公車發生對撞。（記者邱奕統翻攝）

    一輛休旅車疑似逆向超車，與公車發生對撞。（記者邱奕統翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 休旅車 公車 對撞 逆向超車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：疑逆向超車 休旅車對撞公車 2女受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.