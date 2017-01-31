拾荒男誤上國道 女警靈機一動助他團圓

2017-01-31 14:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕張姓拾荒男因精神狀況不佳，不慎徒步走上福爾摩沙高速公路，國道公路警察局第六大隊員警陳祐廷、實習女警張家嘉巡邏撞見，但張男就是說不出自己住哪，曾是女教師的菜鳥女警張家嘉耐心、細心觀察張男，發現他一直找香菸，女警順勢請有抽菸的同事「打菸」，張男點起香菸不久，就讓他想起住在新北市板橋大觀路一帶，聯繫老母親將他帶回，讓他大過年得以順利返家團聚。

國道六隊樹林分隊警員陳祐廷、實習女警張家嘉大年初四清晨6點30分巡邏途經福高北上40K處，發現一名男子行走在路肩，陳、張2人見狀，下車急問「你怎麼在這邊」，60歲張男直說「我要回家」，員警連忙將他帶回隊部。

張男到警隊後，員警問他叫什麼名字，住什麼都無法回答，身上也沒有證件、資料，眾人都一籌莫展，曾是女老師的實習女警張家嘉發揮當了8年老師的耐心與細心，持續與張男閒聊，她發現張男手部不斷抖動，張男則比出抽菸的手勢，女警認為張男可能想抽菸，找來抽菸的同事「打菸」，果然張男接過香菸抽了幾口後，突然打開話匣子，透露他住在板橋大觀路一帶；國道警方將張男送到板橋警分局大觀派出所，從人臉辨識系統聯繫上張男老母親，相約將他帶回。

張母得知走失的愛子被警方找到，連聲感謝，張母說，兒子因生病在亞東醫院住了13天，花了家人好幾十萬，平日他與母親相依為命，靠撿紙箱等回收物維生，張男因有菸癮，30日晚間疑要外出買菸，未料就此走失。

樹林分隊長林富貴表示，女警張家嘉為104年警察特考班畢業，分發到樹林分隊實習才20天，從警之前在新北市土城補習班任教5年，再到桃園市青溪國中當代課老師3年多，他憑藉著當老師的熱忱與耐心，協助誤上國道的老翁返家團圓；張家嘉說，當時在北上40K處發現張男，懷疑他從中和交流道走上國道，應徒步走了快3公里，幸虧及時被發現，否則後果不堪設想。

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