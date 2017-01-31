拾荒男誤上國道 女警靈機一動助他團圓
〔記者吳仁捷／新北報導〕張姓拾荒男因精神狀況不佳，不慎徒步走上福爾摩沙高速公路，國道公路警察局第六大隊員警陳祐廷、實習女警張家嘉巡邏撞見，但張男就是說不出自己住哪，曾是女教師的菜鳥女警張家嘉耐心、細心觀察張男，發現他一直找香菸，女警順勢請有抽菸的同事「打菸」，張男點起香菸不久，就讓他想起住在新北市板橋大觀路一帶，聯繫老母親將他帶回，讓他大過年得以順利返家團聚。
國道六隊樹林分隊警員陳祐廷、實習女警張家嘉大年初四清晨6點30分巡邏途經福高北上40K處，發現一名男子行走在路肩，陳、張2人見狀，下車急問「你怎麼在這邊」，60歲張男直說「我要回家」，員警連忙將他帶回隊部。
張男到警隊後，員警問他叫什麼名字，住什麼都無法回答，身上也沒有證件、資料，眾人都一籌莫展，曾是女老師的實習女警張家嘉發揮當了8年老師的耐心與細心，持續與張男閒聊，她發現張男手部不斷抖動，張男則比出抽菸的手勢，女警認為張男可能想抽菸，找來抽菸的同事「打菸」，果然張男接過香菸抽了幾口後，突然打開話匣子，透露他住在板橋大觀路一帶；國道警方將張男送到板橋警分局大觀派出所，從人臉辨識系統聯繫上張男老母親，相約將他帶回。
張母得知走失的愛子被警方找到，連聲感謝，張母說，兒子因生病在亞東醫院住了13天，花了家人好幾十萬，平日他與母親相依為命，靠撿紙箱等回收物維生，張男因有菸癮，30日晚間疑要外出買菸，未料就此走失。
樹林分隊長林富貴表示，女警張家嘉為104年警察特考班畢業，分發到樹林分隊實習才20天，從警之前在新北市土城補習班任教5年，再到桃園市青溪國中當代課老師3年多，他憑藉著當老師的熱忱與耐心，協助誤上國道的老翁返家團圓；張家嘉說，當時在北上40K處發現張男，懷疑他從中和交流道走上國道，應徒步走了快3公里，幸虧及時被發現，否則後果不堪設想。
☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 《Ｗ飯店命案》真的群魔亂舞 猝死小模驗出喪屍藥
- 豬隊友！兩屁孩朝車潑漆 反被漆淋全身「洗白」
- 拾荒男誤上國道 女警靈機一動助他團圓
- 曾害2藝人遭傳訊 弘仁分會長暴力討債判刑
- 打獵滑倒觸扳機 少年擊中自己胸膛
- 科學家發現》最古老人類祖先 有口無肛門
- 外出上公廁怕感染 醫生說這件事必做！
- 任賢齊為舒淇孕事封口 就怕被套話
- 自由之星》李文章 偵破一銀追回贓款 揚威國際
- 潘逸安回鄉過年 哽咽憶阿嬤
- （影音）蔡依林練腹肌 腿夾9公斤屋虎下場是...
- 一張素顏照 香港影后「不老容顏」非浪得虛名
- 初四開工前 上午已有部分省道現車潮
- 過年多吃少動 4成民眾胖1.7公斤
- 邱惠美擁半裸上海男照曝光 童仲彥崩潰了...
- 鹿港天后宮雞年運勢籤 這5個行業上上籤！
- 選美破壞力驚人！台裔夏威夷小姐怨：台灣美食太誘人
- 總統蔡英文搭乘機場捷運 竪拇指表示滿意
- 緬甸車禍PTT貼「緊急求救」 外交部即時協助
- 謝金晶開工忙 嘴甜豬哥亮加持
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ban will not affect visa waiver program for Taiwan
- 《台商墨西哥遇害 中國藉機宣傳統戰》外交部駁中媒 家屬求助無門非事實
- NBA》三方交易有譜 甜瓜有望降臨洛城
- 期待台灣脫胎換骨 蔡英文：養足精神拚改革
- NBA》熱火焚籃網奪8連勝 晉級季後賽有望（影音）
- 《打臉川普》星巴克︰五年內聘僱萬名難民
- 《菲律賓版毒戰》解散反毒大隊 杜蒂特誓揪不肖警
- 憶黃蓉！黃日華苗僑偉嘆翁美玲自殺太衝動
- 工研院新發明》20分鐘檢測流感 不必跑醫院
- 黃百璐在國外被喚醒家鄉魂 親手下廚找回年味
- 〈愛的迷宮闖天關〉揭祕！大齡剩女單身之謎
- 顧問遇刺 翁山蘇姬陣營：政治暗殺
- 翻牆逃票遭虎噬 家屬：園方不能給人翻進去的機會
- 視導機捷 小英：加油、加油、再加油
- 鏡頭前灑鈔票濟貧 中國主播這麼做被罵翻…
- 趙薇又有了？到杜拜旅遊「孕」味十足
- 夏嘉璐帶三寶回婆家 出門像搬家
- 新春最誇張讚美 方文琳：被誤認我是大女兒
- 為了哈利波特 楊謹華硬生生被扯下床
- 林全自爆怕油膩 不愛進廚房
- 打手槍有益健康！十大「自慰怪知識」學了馬上用！
- 魏少大三元 不敵大帝紀錄夜
- Rain金泰希蜜月耍宅 窩帳篷一晚2.3萬
- 工研院新萃取技術 年輕小農推五行米
- 孫盛希好大手筆 60萬紅包送弟弟
標題：拾荒男誤上國道 女警靈機一動助他團圓
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email