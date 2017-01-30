春節上班被潑麵 超商店員流淚：不會提告
黃女看到母親躺在地上痛哭，邱姓女店員顧不得自己身上被潑了義大利麵，還幫黃女擦眼淚。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕初二晚間，台南車站超商邱姓女店員結帳時，遭黃姓女子潑灑剛加熱好的義大利麵，黃女調頭逃跑，邱女大喊攔人，不料黃母躺地上求饒，稱女兒精神疾病發作，10幾年下，她也力不從心，黃姓母女在眾人面前抱頭痛哭，邱女聽完母女遭遇，留下眼淚，拿出面紙幫黃女擦眼淚並說，她在單親家庭長大，願意原諒黃女，不會到警所提告。
29日晚間10時許，黃姓母女到火車站附近的超商買義大利麵，不料黃女疑似人潮眾多，精神疾病發作，在超商裡對著黃母罵三字經，母女倆從店內吵到店外，黃母為了嚇唬女兒，到店內佯稱想要打110報案，邱女起初不曉得黃女有精神疾病，覺得黃女罵母親不對，因此配合黃母演出，假裝要打電話報警。
不料，黃女見狀拿著剛加熱好的義大利麵，就往邱女頭上潑，便逃離超商，邱女被潑得滿臉是醬汁、頭髮上還沾著麵條，她先請其他店員幫忙報案，並氣得追出店外。
黃母也追在女兒後方，但有熟客在火車站前攔到母女倆，不過這時黃母突然倒地大哭，並向邱女哭訴，她與女兒住在安南區，由她獨自照顧有精神疾病的女兒，她想平時女兒沒時間出門，想趁著春節帶女兒出來走走，但女兒突然精神疾病發作，這種生活10幾年下來真的好累，拜託圍觀的民眾可憐她。
黃母說完後，抱著女兒痛哭，邱女也流下眼淚，顧不得自己滿臉汙穢，拿出面紙幫黃女擦眼淚，並告知她不可以對母親罵髒話，很多小孩子沒有媽媽，她自己就是在單親家庭長大，她會原諒黃女潑她義大利麵一事，但以後要對媽媽好一點。
黃女聽完後點頭，才跟著母親離開。事情告一段落，直到邱女將身上的汙穢清洗完畢，市警一分局東寧派出所才抵達現場，最後邱女對警方表達，沒有要提告。
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