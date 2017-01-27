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悲！除夕成忌日 重機騎士魂斷北宜公路
2017-01-27 14:56
〔記者吳政峰、陳薏云／新北報導〕林姓重機騎士27日早晨騎經北宜公路，疑因過彎不慎，撞上對向的貨車，林男被捲到貨車下，失去生命跡象，送醫仍不治，家屬獲報趕到醫院，痛哭失聲，無法置信林男竟然在除夕死亡。
27日早上8時許，林男騎著川崎牌的重機外出，朝宜蘭方向而行，經北宜公路43.3公里處彎道，疑因過彎失控，衝到對向車道，迎頭撞上由50歲施男駕駛的大貨車。
林男摔倒後，整個人向前滑行，直到卡在大貨車的左後輪才停止，當場血流如注，失去呼吸心跳，送萬芳醫院急救仍無力回天。
初步檢測，雙方均無酒駕，施男驚魂未定，直說「他就這樣撞上來了......」。
家屬接獲通知，趕到醫院只見一具冰冷遺體，萬分哀痛；而圍爐日成死別日，也令警方不勝唏噓。
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