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小年夜化身愛心天使 南投教育界年菜關懷邊緣戶

2017-01-26  16:11

〔記者謝介裕／南投報導〕在南投愛心聯誼會、南投縣農會及受鎮宮號召下，南投市及名間鄉合計21所國中小師長，今日小年夜當天化身為愛心天使，分工合作將熱騰騰的年菜與年節應景糖果、餅乾宅配到弱勢學生住家，總共有98戶受益，且絕大多數都是政府法令無法照顧到的邊緣戶，令人「足甘心」﹗

今日清晨5時許，南投市受鎮宮廟埕就熱鬧滾滾，南投縣議員洪明科、南投縣農會總幹事曾明瑞等人，引領志工媽媽、學校師長們分工合作，有的整理食材，有的下鍋料理，直至上午11時佳餚上桌後開始將年菜裝箱、分送。

南投愛心聯誼會指出，「送愛心年菜關懷弱勢活動」今年邁入第7年，儘管景氣低迷，但年菜菜色不打折扣，有代表年年有餘的「魚」、長壽意味的「麵線」等，8菜1湯1甜點，菜色應景又豐富，至於年節所須的糖果、餅乾則由南投縣農會免費提供，讓這些弱勢家庭學生也能與一般人一樣享受到圍爐的幸福。

縣議員洪明科等人表示，以往要送愛心年菜的對象，多半由村里鄰長協助提供名單，但發現侷限於中低收入戶，真正需被照顧的邊緣戶，似乎仍得不到關愛的資源，遂結合南投、名間兩地國中小師長，透過家庭訪問進行年菜需求調查，就是要讓牆角中的邊緣戶能真正感受到社會的愛心力量。

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  • 南投教育界結合民間團體送年菜給邊緣戶學生家庭，表達關懷之意。（記者謝介裕攝）

    南投教育界結合民間團體送年菜給邊緣戶學生家庭，表達關懷之意。（記者謝介裕攝）

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