不喜歡不是男人！童仲彥新歡邱惠美 包養價3000萬

童仲彥新北聯絡處主任邱惠美公關一流。（圖擷取自「台灣阿童─童仲彥」臉書粉絲團）

2017-01-25 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥被爆妻子李秀環出軌，李秀環透過今日出刊的《壹週刊》反擊，出具被童仲彥家暴打得體無完膚的照片，同時，童仲彥還被拍到與黃埔獅子會前會長邱惠美約會的照片。而邱惠美也不是泛泛之輩，外貌亮眼、交際手腕高明的她被稱為「殯葬公主」，曾被四海幫金主蔣啟弼開價3000萬元包養。

據指出，邱惠美雖然已經41歲，但天生麗質又保養得宜，外觀看起來只有約30歲，因為與兄長共同經營殯葬業，有「殯葬公主」之稱，交友廣闊的她黑白兩道通吃，在演藝圈、商界、藍綠政壇都有不少好友，而她去年11月間才上媒體，當時傳出她被四海幫金主蔣啟弼追求、試圖硬上，甚至開出3000萬元的天價要她當「第7老婆」。

針對與邱惠美的關係，童仲彥表示，他去年6月在獅子會認識邱女，看重邱公關能力強，延請她擔任公費助理，在邱女板橋殯儀館附近的辦公室增設「童仲彥新北聯絡處」，由邱擔任主任。童仲彥強調兩人不是交往關係，但他今天召開記者會時也直言，「看到邱主任不喜歡，那就不是男人。」