| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
電車線掉落 台鐵桃園至中壢單線行車
 首頁 > 社會

不喜歡不是男人！童仲彥新歡邱惠美 包養價3000萬

童仲彥新北聯絡處主任邱惠美公關一流。（圖擷取自「台灣阿童─童仲彥」臉書粉絲團）

2017-01-25  11:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥被爆妻子李秀環出軌，李秀環透過今日出刊的《壹週刊》反擊，出具被童仲彥家暴打得體無完膚的照片，同時，童仲彥還被拍到與黃埔獅子會前會長邱惠美約會的照片。而邱惠美也不是泛泛之輩，外貌亮眼、交際手腕高明的她被稱為「殯葬公主」，曾被四海幫金主蔣啟弼開價3000萬元包養。

據指出，邱惠美雖然已經41歲，但天生麗質又保養得宜，外觀看起來只有約30歲，因為與兄長共同經營殯葬業，有「殯葬公主」之稱，交友廣闊的她黑白兩道通吃，在演藝圈、商界、藍綠政壇都有不少好友，而她去年11月間才上媒體，當時傳出她被四海幫金主蔣啟弼追求、試圖硬上，甚至開出3000萬元的天價要她當「第7老婆」。

針對與邱惠美的關係，童仲彥表示，他去年6月在獅子會認識邱女，看重邱公關能力強，延請她擔任公費助理，在邱女板橋殯儀館附近的辦公室增設「童仲彥新北聯絡處」，由邱擔任主任。童仲彥強調兩人不是交往關係，但他今天召開記者會時也直言，「看到邱主任不喜歡，那就不是男人。」

童仲彥（左）與邱惠美（右）傳出緋聞。（圖擷取自「台灣阿童─童仲彥」臉書粉絲團）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 童仲彥 邱惠美
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：不喜歡不是男人！童仲彥新歡邱惠美 包養價3000萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.