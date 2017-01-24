| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 社會

職業賭場藏廢棄樓層 警逮同名同姓同鄉負責人

李嫌與員工被依賭博罪嫌送辦。（記者鄭淑婷攝）

2017-01-24  12:41

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警察分局偵查隊近日接獲線報，指稱桃園區中山路1處大樓10樓廢棄樓層，每到深夜常有陌生人進出，警方埋伏觀察懷疑裡頭暗藏職業賭場，今天凌晨前往查緝時賭客急忙藏賭資，有賭客鞋子已經塞滿18萬元，剩下6萬元無處可塞，竟然直接往窗外丟，巧合的是，賭場負責人被同名同姓的偵查佐李志強逮捕，兩人還是雲林同鄉。

警方調查，李嫌經營推筒子職業賭場，現場共查獲24名賭場員工、賭客及賭資66萬200元、帳冊、麻將、骰子、監視器、點鈔機等證物。

李嫌供稱，租用廢棄樓層經營賭場，想趁年節期間大撈一筆，為了躲避查緝在周邊裝設監視器並指派員工監看，每天只營運3到4小時且只招攬熟客，沒想到還是被警方查獲；警方訊後依賭博罪嫌將李嫌等人移送桃園地檢署偵辦。

廣告
  • 警方查緝賭場查扣相關證物，有賭客將賭資丟出窗外。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方查緝賭場查扣相關證物，有賭客將賭資丟出窗外。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 警方查緝賭場查扣相關證物，有賭客將賭資丟出窗外。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方查緝賭場查扣相關證物，有賭客將賭資丟出窗外。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 警方查緝賭場查扣相關證物，有賭客將賭資丟出窗外。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方查緝賭場查扣相關證物，有賭客將賭資丟出窗外。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 警方查緝賭場查扣相關證物，有賭客將賭資丟出窗外。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方查緝賭場查扣相關證物，有賭客將賭資丟出窗外。（記者鄭淑婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：職業賭場藏廢棄樓層 警逮同名同姓同鄉負責人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.