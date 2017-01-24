職業賭場藏廢棄樓層 警逮同名同姓同鄉負責人
2017-01-24 12:41
李嫌與員工被依賭博罪嫌送辦。（記者鄭淑婷攝）
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警察分局偵查隊近日接獲線報，指稱桃園區中山路1處大樓10樓廢棄樓層，每到深夜常有陌生人進出，警方埋伏觀察懷疑裡頭暗藏職業賭場，今天凌晨前往查緝時賭客急忙藏賭資，有賭客鞋子已經塞滿18萬元，剩下6萬元無處可塞，竟然直接往窗外丟，巧合的是，賭場負責人被同名同姓的偵查佐李志強逮捕，兩人還是雲林同鄉。
警方調查，李嫌經營推筒子職業賭場，現場共查獲24名賭場員工、賭客及賭資66萬200元、帳冊、麻將、骰子、監視器、點鈔機等證物。
李嫌供稱，租用廢棄樓層經營賭場，想趁年節期間大撈一筆，為了躲避查緝在周邊裝設監視器並指派員工監看，每天只營運3到4小時且只招攬熟客，沒想到還是被警方查獲；警方訊後依賭博罪嫌將李嫌等人移送桃園地檢署偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱死在女友身上
- 獨家》南市警疑爆貪汙 傳1聲押2交保
- 草屯警破私釀酒工廠 查獲逾3000公升
- 14歲姦殺少女 出獄操舊業連15偷
- 集體包庇賭博電玩 高市6警最重判18年半
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- 白宮發言人：將阻止中國在南海擴張軍武
- 〈職場心情筆記書〉管理同事，還是管理自己？
- 春節走國5 恐比平日增5~7.4倍時間
- （影音）張立東屁屁前後晃動 猥瑣move全都錄
- （實用片）雞年不當弱雞 學會這六招讓你健康一整年
- 玩真的 川普撤簽TPP
- 去年失業率3.92% 4小龍最高
- 初一出征環杜拜賽 馮俊凱︰習慣了
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 〈大雞大利迎新年〉4-3 年菜不麻煩 三鍋搞定
- 長榮航空迎雞年 大方送1折機票
- 梅爾吉勃遜9度當爸！與26歲嫩女友喜迎兒子出生
- 經部年後人事大風吹
- 台日韓尬職棒 11月辦爭霸賽
- 年節飲食太油膩，小心變「無膽一族」
- 《觀察筆記》 捲土重來未可知
- 竹縣刪減8社福預算 13議員連番轟
- 美、中貿易不對等 白宮：將重新審視雙邊貿易
- 《小檔案》親不知子斷崖
- NBA》難過！林書豪傷勢加重 復出最少等1個月
- 燁輝、盛餘去年旺旺 營收獲利10年新高
- MLB》胡智為添勁敵！ 光芒換來頭號新秀投手
- 中國防資金外逃 匯出需同額回存
- 英媒爆導彈誤射美國 首相梅伊裝聾作啞挨批
- 就是不給曾國城面子 林俊逸找「他」獻殷情
- 〈這時節的吃〉桂圓糯米糕 軟香好滋味
- 台股開盤下跌1點 報9423.05點
- 顏純左辭職拚選舉 賴清德肯定任內用心
- 嘉縣綠能公車上路 加強交通拚觀光
- 川普退TPP 外交部：研議洽簽台美FTA
- 吳念庭西武春訓 一軍出發
- 國民黨黨魁之爭 郝龍斌赴桃園拜票
- 憂動搖「黨」本 中國嚴打反毛言論
- 新年就是要紅 精品獵嬌客
- 5知名溫泉旅館 給客人泡「地表水」
- 治療感冒、牙痛咒語 海濤法師：梭哈！
- 掃蕩毒品、打擊網路犯罪 小英要警署加強力道
- 鳳凰率金雞 集集燈會初一點燈
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：職業賭場藏廢棄樓層 警逮同名同姓同鄉負責人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分