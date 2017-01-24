職業賭場藏廢棄樓層 警逮同名同姓同鄉負責人

李嫌與員工被依賭博罪嫌送辦。（記者鄭淑婷攝）

2017-01-24 12:41

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警察分局偵查隊近日接獲線報，指稱桃園區中山路1處大樓10樓廢棄樓層，每到深夜常有陌生人進出，警方埋伏觀察懷疑裡頭暗藏職業賭場，今天凌晨前往查緝時賭客急忙藏賭資，有賭客鞋子已經塞滿18萬元，剩下6萬元無處可塞，竟然直接往窗外丟，巧合的是，賭場負責人被同名同姓的偵查佐李志強逮捕，兩人還是雲林同鄉。

警方調查，李嫌經營推筒子職業賭場，現場共查獲24名賭場員工、賭客及賭資66萬200元、帳冊、麻將、骰子、監視器、點鈔機等證物。

李嫌供稱，租用廢棄樓層經營賭場，想趁年節期間大撈一筆，為了躲避查緝在周邊裝設監視器並指派員工監看，每天只營運3到4小時且只招攬熟客，沒想到還是被警方查獲；警方訊後依賭博罪嫌將李嫌等人移送桃園地檢署偵辦。