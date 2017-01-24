（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保
〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署指揮高雄市調處昨天兵分多路，帶回台南市警局數名官警、2名酒店業者，及疑似居中擔任白手套的黃姓男子。據了解，檢調監聽到酒店業者曾對外宣稱是靠黃男「處理」白道，但歷經18小時訊問，黃男與委任律師當庭駁斥行賄說，今日凌晨2時許，檢察官裁定黃男無保請回，但傳1名警官遭收押，但地檢署未回應。
檢調監聽數月，在昨天收網，帶回數名台南市警局警官、警分局的吳姓偵查佐、王姓小隊長，朝貪汙案擴大偵辦，檢調懷疑吳、王2人透過黃男，向酒店業者收賄或有對價關係，並將臨檢情資洩漏給酒店業者。
一名警官透露，消息傳開後掀起警界震盪，但無論如何探聽，都像霧裡看花，目前只有行賄案浮上檯面，但這件行賄案，疑似由一起外包廠商糾紛，引爆的案外案，也許幕後還有更大的風紀問題，但市警局到凌晨尚無頭緒。
記者今日凌晨到地檢署時，有一名南市警局督察室警官在服務台守候，該警官透露，被帶回的警官、警員有市警局勤務中心、保防室的警官及分局的警員，其中有一人遭收押，但那些人是涉及哪些案不得而知，督察室還在了解中。
據了解，疑似行賄的偵查隊小隊長與偵查佐分別以5萬元及10萬元交保，但是參與投資案的警官、業者沒有消息。另外，黃男與委任律師開庭時，認為市調處拿不出確切證據，委任律師當庭駁斥收賄是場「烏龍案」，黃男只是約警界朋友到酒店喝酒，頂多是警員或警官違紀，沒有行賄或收賄問題。
有酒店業者說，被傳為這起行賄案白手套的黃男約50多歲，從事金融業，平時做人豪爽，是幾間酒店的常客，結交許多警界朋友，常會約高階警官到酒店，但另有業者指稱，黃男個性單純，不可能會當白手套，是遭某酒店業者故意「膨風」，聲稱都靠黃男「處理」白道，但這次玩笑可開大了，連市調處都受騙。
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