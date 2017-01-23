小黃闖紅燈撞斷騎士雙腳 運將嚇到說不出話

2017-01-23 00:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名余姓計程車司機22日晚間10時30分從暖暖街要左轉上暖暖交流道時，一時貪快闖紅燈，撞上19歲楊姓機車騎士，機車全毀，人倒地不起。撞擊發出的巨響引來附近居民查看，通知119救援，救護人員到場時，發現楊男雙腳骨折，立刻將他送醫。余姓駕駛自知闖禍，十分緊張，連員警問話都語意不清，警方已調閱監視器釐清雙方肇責。

警方對余姓駕駛進行酒測，但酒測值為0，另受傷的楊姓騎士目前意識清楚並無大礙，初步訪查周邊目擊者及調閱監視器畫面，均顯示是計程車闖紅燈撞上直行的機車；計程車車頭全毀，而機車殘骸也碎落一地。