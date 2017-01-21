男子被攔檢才知被通緝 要關8年他嚇傻

2017-01-21 09:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢警分局20日深夜臨檢PUB、KTV、網咖、電子遊藝場等，看到騎車行經中壢區合定路的趙姓男子形跡可疑，攔查起出2.6公克安非他命，還發現他因強盜案被判刑8年通緝中。

趙男（30歲）被警方攔下，眼見無法閃避，只好乖乖交出身上的毒品，警方調查，另發現他去年11月30日，已被桃園地方法院發布通緝。

趙男聽聞自己要被關8年，嚇得合不攏嘴，他供稱，他住在新竹縣，在中壢從事臨時工，因為沒有接到通知書，根本不知道自己已被判重刑，還被通緝。