闖行政院噴漆 兩名國民黨工移送北檢

2017-01-18 19:54

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨黨工自救會成員不滿薪水先前遭行政院不當黨產處理委員會凍結，今天下午有9名黨工衝進行政院抗議，要求面見行政院長林全，其中2名黨工涉在列為國定古蹟的行政院中央大樓噴漆，其中1字是「死」，另1字未完成即被攔阻；今晚7點40分，涉案黨工周柏吟、徐詩詠被依侮辱公署及文化資產保存法移送台北地檢署；由處理群眾事件專組檢察官吳曉婷負責庭訊。

2名涉案黨工今晚被移送北檢時表示，我們只是要薪水，批執政黨迫害勞工。至於另外7名在政院灑冥紙的黨工，則依違反廢棄物清理法及社會秩序維護法裁罰，未送北檢複訊。

國民黨曾表示，已向黨產會申請解凍國民黨永豐銀帳戶、台銀本票共2.2億元，用以發放積欠勞工的薪資、考積、年終獎金等。黨產會下週將召開委員會議評議。