男子被撞彈飛車底 14路人合推公車救命

「台灣最美好的風景就是救人」，蔡姓男子一家4口遭公車撞上，蔡男遭撞受困車底，14名見義勇為民眾合力推車，幫助消防員救人，這感人一幕被網友拍下PO網，網友紛紛按讚。（圖擷取自臉書）

2017-01-18 13:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕台灣最美的風景就是救人！鄭姓公車司機晚間開車途經北大特區，不慎撞上停放路邊的轎車，當時蔡姓夫妻正要抱後座2名子女下車，遭公車猛撞下，蔡男彈飛到車底受困，當時在場民眾見情況危急，14人合力搖車，將公車車身向右側傾，讓消防員拖出蔡男，獲救的蔡男到院後顏面及肋骨骨折，救回一命，連同受傷的妻子、一對兒女都送醫，目前仍在救治，沒有生命危險；民眾合力救人的場景，被網友譽為台灣最美的風景。

三峽警方調查，這起車禍發生在17日晚間8點12分，三峽區三樹路332之2號一處幼兒園前；現場路人、民眾見狀，在消防員引導下，上前合力救人，14名熱心民眾使盡力氣，硬推公車左側車身，讓救護人員能夠救人；一名見義勇為的網友Tw Ngised當時也加入救人，他不忘請人拍下這救人一幕，他還留言：「台灣最美好的風景就是救人！當然我也在裡面救人！」，民眾們見義勇為義行，也獲得網友稱許。

警方調查，當時52歲公車駕駛鄭玉璽駕駛首都客運802公車途經當地，因恍神撞上違停紅線，41歲蔡姓男子駕駛，當時將車停放路邊，蔡男夫妻剛下車，才打開後座車門，要抱一對4歲的雙胞胎兒女，未料遭公車從後撞上，一家4口因突然的猛烈撞擊受傷，蔡男遭撞後彈飛到車底。

蔡妻回神後，安撫2名年幼子女，由於車禍位於一處幼兒園前，不少途經路人、駕駛見狀，驚呼車底有人，當時救護車剛趕抵，見狀回報支援；救護員勘查後，發現蔡男被卡在車底，因車身重達17公噸，在救助器材車到場前，需要傾斜車身協助脫困，消防員向在場路人求助，眾人立即群聚蔡男受困的左側車身，消防員一聲令下，眾人合力推車，現場撐了約3分鐘，消防員完成處置，拖出受困的蔡男，仍有意識，現場一片歡呼。

蔡男送醫後，被檢查出顏面及肋骨骨折、34歲吳姓妻子胸骨骨折、4歲兒子、女兒都挫傷，蔡家4口送醫檢查後，均無大礙，但蔡男夫妻仍在救治中。

警、消將傷者送醫後，公車擋風玻璃碎裂，遭撞的轎車車尾受創，玻璃、零件碎片與兒童座椅散落一地，公車司機說，當時忘了發生什麼事，警方懷疑他精神不濟、恍神釀成車禍，警方繪測現場圖，發現轎車違停紅線，公車司幾酒測值為零；車禍原因仍待進一步調查釐清。

遭撞的轎車車尾嚴重受損。（圖由民眾提供）

公車擋風玻璃全碎。（記者吳仁捷翻攝）