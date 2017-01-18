泰豐輪胎大火 桃園環保局：碳黑落塵飄平鎮

泰豐輪胎過後落塵飄向平鎮，桃園市長鄭文燦檢視衣服旁邊跟上面有大塊的輪胎黑塊。（記者李容萍攝）

2017-01-18 09:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中華路的泰豐輪胎廠區昨天下午發生大火，濃煙蔽天，歷經消防人員7個多小時搶救才撲滅，並於今天清晨5時30分完成殘火處理，經過市府環保局現場初步勘查，此次泰豐輪胎大火，碳黑粒子落塵主要集中在平鎮區，桃園市長鄭文燦一早視察中壢國中，並了解口罩發放情形。

鄭文燦由教育局長高安邦、衛生局副局長陳世璋等人陪同勘查中壢國中落塵狀況，他指示教育局清查中壢、平鎮地區高中、國中、小學，中壢與平鎮區公所清查公園等公共設施，並請里長查報災損後，由中壢、平鎮清潔中隊以及支援的消防局水車，進行清洗作業。

其中，清洗範圍以學校及公園優先，由中壢、平鎮區公所、衛生所提供口罩外，由於學校適逢期末考，他也請學校先停止或減少戶外活動。

泰豐輪胎過後落塵飄向平鎮，桃園市長鄭文燦視察中壢國中校園上課情形。（記者李容萍攝）

泰豐輪胎大火造成濃煙蔽天，災後過後落塵飄向平鎮。（記者李容萍攝）