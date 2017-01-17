高職生擦窗戶 疑為撿報紙從2樓墜落

2017-01-17 15:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區永平工商今天發生一件校園墜樓意外，就讀餐飲科邱姓學生下午2時許，在教室擦窗戶時不慎失足從2樓墜落，經幼獅消防分隊隊員到場給予頸圈、長背板固定後，由救護車緊急送壢新醫院診治，發現邱生腳部有撕裂傷、臉部擦傷，校方已通知家屬趕往醫院了解。

校方初步調查，下午的打掃時段，邱生是負責擦窗戶，在用報紙擦2樓玻璃時，報紙不慎被風吹落，邱生為了撿報紙，一時誤踩採光罩不慎摔下，當場嚇壞一旁目擊的其他學生。