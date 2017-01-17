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破獲主打空姐應召站 雙胞姊妹檔相互支援

中壢警查獲主打空姐應召站，雙胞胎姊妹檔相互支援。（記者李容萍翻攝）

2017-01-17  10:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局查獲以「空姐」名義召客應召站，逮車伕、應召女共四人，其中一對妙齡雙胞胎姊妹一起下海，還互相支援熟客，警方訊後全部送辦。

中壢警分局昨天晚上7時在中壢區新興路上一家汽車旅館查獲馬伕鄭男（28歲，有妨害風化前科）、雙胞胎姊姊楊女（36歲、竊盜前科）與妹妹、邱女（35歲、公共危險前科），涉嫌從事賣淫工作。

警方調查，鄭男為馬伕仲介業者，涉嫌以line群組向不特定人士廣發性交易訊息，以主打「空姐應召站」、「身材姣好」等噱頭，暗中媒合性交易。

鄭男表示，小姐一次性交易3000元，自己抽300元，而3位小姐中，其中兩個是雙胞胎姊妹檔，除了是紅牌外，長得太像難以分辨，有時客人還分不清楚誰是誰，彼此可互相支援熟客。

警方接獲線報後，由中壢派出所員警昨晚喬裝前往探查，以LINE談妥交易內容後，果然於晚間發現雙胞胎姊姊楊女前往與會，員警一見楊女，容貌與訊息圖片相同，楊女詢問是否進行性交易後，其他員警同時攔查鄭男及同車另2名女子。

中壢警查獲主打空姐應召站，雙胞胎姊妹檔相互支援。（記者李容萍翻攝）

中壢警查獲主打空姐應召站，雙胞胎姊妹檔相互支援。（記者李容萍翻攝）

中壢警查獲主打空姐應召站，雙胞胎姊妹檔相互支援。（記者李容萍翻攝）

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