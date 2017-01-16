質疑製造廢血 黃越宏告發葉金川、李悌元
〔記者錢利忠／台北報導〕法治時報社長黃越宏指控，台灣血液基金會原使用日本進口試劑，後來故意換成台製，使驗血誤差值高出國際標準3倍，批評台灣血液基金會是國民黨當年的隨附組織，連老百姓的血都要吃，故意製造廢血來形塑財務黑箱；為此，黃越宏今天下午向台北地檢署告發，指控血液基金會董事長葉金川、監察人李悌元背信及公務侵占罪。
黃越宏表示，日本、德國等國的檢驗設備，出現偽陽性機率僅0.1%至0.3%，台灣血液基金會所使用的設備，誤差值約1%，相較之下，日、德等國設備的誤差值，比台灣血液基金會的設備低了很多，正確性也大為提高。
黃越宏指出，台灣捐血中心承辦人數年來提案汰換機器、試劑，均遭台灣血液基金會董事長葉金川、監察人李悌元等人所主持的董事會拒絕，以台灣104年捐血人數176萬7881人，每人至少捐血250CC估算，若有傳染病0.7%之偽陽性，遭誤指為傳染病陽性的捐血者，每年錯誤報廢血液高達300萬CC以上。
黃越宏認為，葉金川、李悌元此舉，使300萬CC的正常血，因檢測不精確而被列為廢血，這些血原本可向需要用血的醫院收取固定費用，如今成為廢血，反成為支出費用，圖利廢血廠商，變相侵占台灣血液基金會公款。
黃越宏說，他當初會知道此事，是有受害者向他投訴，該名受害者單身、沒老婆、沒嫖妓，不去聲色場所，去捐血後卻被血液基金會通知「有梅毒」，後來受害者去公立醫院驗血，結果證明血液沒問題，拿報告向血液基金會質疑，對方才承認近來投訴者很多。
黃越宏表示，台灣血液基金會被質疑後，突然就出現口才優秀的公關人才，一個每年人事成本高達30多億的單位，就算請國際巨星也沒問題；要求台灣血液基金會公布近10年來的廢血數量，以及被錯誤驗出具傳染病血液數量。
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標題：質疑製造廢血 黃越宏告發葉金川、李悌元
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