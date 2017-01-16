懷疑女友偷吃 男子發簡訊恐嚇被起訴

2017-01-16 15:17

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市61歲的古姓男子懷疑吳姓女友與陳姓男子到汽車旅館幽會，分手後去年4月間起多次揚言爆料2人「姦情」，還傳簡訊給吳女、陳男稱：「你們在外通姦後回家，還要我幫妳洗那骯髒的內衣褲，糟蹋我如此！」「我活膩了，我要做點事情以解心頭之恨，要揭穿你們虛偽、淫亂的真面目！」被吳女與陳男狀告恐嚇罪。

此外，古男另於去年4月在網路結識張姓女子，見張女單純可欺，涉嫌以和前女友有80萬元的訴訟在法院審理，必需繳納40萬元擔保金，還佯稱自己父親過世，需繳納遺產稅等，先後向張女騙了30萬5千元。張女遲遲等不到古男還款也提告。

桃園地檢署調查時，古男坦承發送簡訊恫嚇吳女、陳男，也坦承向張女騙錢，檢察官今依恐嚇、詐欺罪嫌將他起訴。