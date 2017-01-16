演唱會門票「秒殺」竟是黃牛集團電腦程式搶票

電腦程式搶票流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

2017-01-16 15:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕諶姓男子見五月天等熱門演唱會一票難求，他竟撰寫自動訂票程式，針對五月天、張學友、林俊傑、蔡依林等熱門演唱會場次進行掃票，導致每次訂票都「秒殺」賣完，再交予蘇姓、吳姓男子等人於臉書、淘寶等網路平台加價販售黃牛票圖利，初估獲利達上百萬元，警方循線破獲這個黃牛集團。

刑事局偵九大隊指出，去年五月份開始，諶姓工程師利用本身電腦專業知識，撰寫電腦自動訂票程式，以自動化訂票程式及逾500個偽冒帳號向拓元等公司售票系統大量訂票，再將購得票券加價轉售謀取暴利，不法所得以6:4方式拆帳。

警方說，黃牛集團不僅造成網路售票公司網路流量異常，且因大量偽冒個資造成該公司與正常用戶困擾，警方依據售票系統伺服器紀錄及相關資料交叉比對，鎖定蘇男等7人涉嫌重大，持搜索票至蘇男等人北市、新北市住處搜索，當場查獲涉案搶票程式、訂票用偽冒帳號、寄送票券用信封袋及相關電腦設備等證物。

警方呼籲消費者，勿加價購買演唱會等表演票券，以免助長黃牛票氣焰。