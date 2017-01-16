「世暉31號」船長遭撞落海亡 遺孤討撫卹金判准

世暉31號船難照。（記者吳政峰翻攝）

2017-01-16 14:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆籍漁船「世暉31號」前年9月18日在竹圍外海慘遭「亞泥二號」撞翻，造成船長紀萬得及8名漁工喪命，亞泥二號二副也因疏忽警報遭地檢署起訴。紀萬得3名子女事後向張姓船東提出告訴，要索討撫恤金318萬5千元。基隆地方法院認為，船東已支付的8萬元應予扣除，判船東須支付310萬5千元。

前年9月18日凌晨，預計從花蓮港開往台中港的「亞泥二號」，行經桃園市竹圍外海約6海浬處，撞翻正在海上作業的「世暉31號」漁船。導致船長紀萬得及8名漁工死亡，當時值班的二副曾德榮被檢方認定有疏失，被桃園地檢署依涉犯業務過失致死罪起訴。

紀萬得的3名子女認為，父親死後尚有工資未領，且勞動基準法規定，遺屬可向船東請求給付5個月平均工資的喪葬費及40個月平均工資作為死亡補償，合計要向張姓船東索取撫恤金318萬5千元。

法官認為，世暉31號漁船與亞泥二號船舶發生碰撞以致紀萬得落海死亡，屬於職業災害，因紀萬得死亡時已與配偶離婚，繼承權則歸子女所有，原告訴求有理，且被告張姓船東均未出席說明，判船東需支付紀萬得3名子女支付310萬5千元。