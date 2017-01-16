飛機上聽手機音樂 「霸王哥」被起訴
2017-01-16 10:47
〔記者楊政郡／台中報導〕台中市一名「霸王哥」劉男（35歲），105年5月從澎湖馬公搭乘遠東航空國內線到台中清泉崗，在飛機上不聽制止，一再使用手機聽音樂、拍照，引起其他乘客不滿對他丟擲物品，航警局將他移送法辦，台中地檢署依違反民用航空法起訴。
這位劉男同年6月又在嘉義地區某超商內白吃白喝，警察來處理還一臉不在乎剔牙，被稱為「淡定霸王哥」。
台中地檢署起訴書指出，35歲劉男有妨害性自主前科，去年5月9日晚間7時許搭乘遠東航空，從馬公到台中，航空人員宣布禁止使用通訊器材，他還是以手機聽音樂且拍照，經座艙長蔡叔蓁制止，先假意關機，空服員離去還是持續使用，不久他引起座位附近民眾不滿，還有向他丟擲物品，後經機長向地面航務中心聯繫，下飛機後立即被員警逮捕，身上查獲3支手機。
據悉，各航空公司國內班機幾乎都是全面禁止使用手機等通訊器材，甚至也不允許以「飛航模式」替代，因為國內線飛航時間短，起飛及降落是嚴禁使用各類通訊器材，不像國際航線時間長，在高空期間是局部允許「飛航模式」下使用手機，不過不論是否有飛航模式，都要聽從航空人員的指示，以確保航空安全為前提，只要不聽制止，就有觸犯民用航空法之虞。
檢察官認為被告為累犯，又經航空人員一再制止不聽，請從重量刑。
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