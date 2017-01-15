白狼之子張瑋 晚間抵桃園地檢署應訊

2017-01-15 18:58

〔記者邱奕統／桃園報導〕竹聯幫大老、中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的40歲次子張瑋，涉嫌在本月7日參與香港社運人士「香港眾志」秘書長黃之鋒爆力茲擾案，張瑋8日到案應訊後被請回，檢警原訂11日再度傳喚，但張瑋卻在10日下午出境香港，再轉往中國深圳。

張瑋原本要在25日返台，結果提前在今天傍晚返台，一下飛機，在機場等候的警方隨即交予傳票，張瑋也在警方陪同下，前往桃園地檢署應訊。

張瑋在晚間6點左右抵達地檢署，全程不發一語，目前仍在訊問中。