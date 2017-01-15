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尾牙酒駕又一起！ 醉男忘開車燈 逆向對撞小客車

2017-01-15  14:07

〔記者李容萍／桃園報導〕尾牙酒駕又一起！桃園市楊梅區裕成南路的彎道，有一輛黑色轎車遭到另一輛逆向衝撞，車上羅姓父子下車後，才發現肇事陳姓男子滿身酒氣，疑似酒駕不開大燈又高速逆向衝撞，離譜的是，員警到場後，陳男不僅不認錯還失控大鬧，氣得被撞的羅姓父子昨晚把行車記錄器的影片PO網臉書「楊梅人」，堅持告到底！

影片中，一輛黑色自小客車打了右轉方向燈，只是才一過彎，下一秒只看一團黑影突然衝出，再看一次，逆向的轎車車速不慢，而且還沒開大燈，強大的撞擊力讓小客車轉了將近180度，但離譜的是，肇事駕駛一下車滿身酒氣，氣得被撞駕駛報警處理。

楊梅警分局交通分隊指出，當天下雨視線不好，視線不明又是彎道口，陳男酒駕又逆向闖禍，員警到場後還很「盧」，不斷失控咆哮，最後被警方帶回，酒測值為0.18毫克。

陳男於警訊時供稱，晚上尾牙只喝了一點酒，但陳男逆向撞車還失控對員警咆哮，被撞的羅姓駕駛看不下，強調絕對提告，要給酒駕駕駛一個教訓。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 尾牙酒駕又一起！陳男酒駕忘開車燈，逆向對撞小客車還不認錯，惹來對方堅持提告。（記者李容萍翻攝）

    尾牙酒駕又一起！陳男酒駕忘開車燈，逆向對撞小客車還不認錯，惹來對方堅持提告。（記者李容萍翻攝）

  • 尾牙酒駕又一起！陳男酒駕忘開車燈，逆向對撞小客車還不認錯，惹來對方堅持提告。（記者李容萍翻攝）

    尾牙酒駕又一起！陳男酒駕忘開車燈，逆向對撞小客車還不認錯，惹來對方堅持提告。（記者李容萍翻攝）

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