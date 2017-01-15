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台中龍井民宅火警 1女無呼吸心跳送醫急救

火災燃燒面積約10平方公尺，財物損失估計50萬元。（記者何宗翰翻攝）

2017-01-15  13:05

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市龍井區新興路51巷一處10樓建物，今天上午11點多發生火警，民眾發現6樓有濃煙竄出報案，但按電鈴無人應門，消防人員到場後陸續疏散9名民眾逃生至一樓，並引導頂樓2名民眾下樓，火勢在半小時內撲滅，6樓屋內廁所找到一名約30歲女性患者，38%2度燙傷，目前OHCA，由犁份91送往榮總急救中，起火原因待查。

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  • 6樓屋內廁所找到一名約30歲女性患者，38%2度燙傷，目前OHCA。（記者何宗翰翻攝）

    6樓屋內廁所找到一名約30歲女性患者，38%2度燙傷，目前OHCA。（記者何宗翰翻攝）

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