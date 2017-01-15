假冒檢警行騙全台詐2300多萬 5惡少栽在他的手裡…

兩名詐騙集團車手正準備假冒檢警出面向被害人取款。（記者黃建華翻攝）

2017-01-15 12:16

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市三民區一名李姓民眾遭假冒檢警的詐欺集團騙走40萬元，詐欺集團食髓知味，意圖再次詐騙被害人，李男佯裝配合，暗中報案逮人，高雄市警方循線在桃園龍潭瓦解一個詐騙集團，共逮捕謝姓等5名涉案少年車手，經查，5嫌假冒檢警行騙全台，至少得手2300萬元，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌擴大偵辦中。

警方指出，涉案犯嫌亂槍打鳥，以被害人身分遭冒領醫療補助等事由，假冒檢警並要求被害人提領存放於金融機構內的金錢，交付予前往取款「監管」之車手，高雄市三民區李姓被害人因一時不察遭詐騙新臺幣40萬元。

詐欺集團得手後食髓知味，不斷鼓吹被害人以房屋、土地、保單等物申請貸款，意圖再次詐騙被害人，不料反而引起被害人之警覺，佯作遭受詐騙，實際上卻配合警方於現場逮捕前來取款之詐欺集團車手。

為澈底瓦解詐欺集團，警方成立專案小組，深入追查，循線發現該詐欺集團係以桃園市龍潭區某間網咖為據點，被害人遍及全台各地，專案小組前日收網，逮捕謝姓等5行假冒檢警的涉案少年。

初步清查，5嫌詐騙得手高達2300萬元，將持續追查其他共犯及被害人。

警方提醒，檢警機關不會在電話中通知、傳喚或製作筆錄」、「檢警、法院不會要求民眾至超商接收傳票公文」、「檢察官、警察及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶」、「警察機關不會將電話轉接地檢署或法院」，民眾如接獲假冒檢警之電話時，應先保持冷靜，如有疑問，可直接撥打165專線查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆