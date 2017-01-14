檢察官蔡曉崙加入「砲兵團」？疑推薦同好嫖雛妓

2017-01-14 20:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌嫖雛妓，還淪落當雞頭，與其他嫖客當起「表兄弟」，推薦同好去嫖同一雛妓？據傳此案源於去年8月間，台中市警方偵破的「砲兵團」一案，蔡曉崙加入會員，還撰寫嫖雛妓的心得，推薦分享給同好，不過，台中地檢署否認此說。

據傳蔡曉崙嫖雛妓案，源於嫖妓常遇到「恐龍妹」的陳姓汽車業務員，2014年間在LINE上創立「砲兵團」，主打「不怕踩到地雷（遇到恐龍）」、「不怕遇到仙人跳」，招攬嫖客加入，賣淫女子則由嫖客推薦加入群組，去年夏天已有3000多人加入，資深幹部先「試車」，再把賣淫女子的三圍「身體密碼」、相片、價格、交易心得等資訊分享群組中。

陳男還在群組下設置「中區魚訊」等次級群組，依嫖客「貢獻度」（消費金額及撰寫心得文章篇數），區分為普通群、進階群、管理群與神秘的VIP群組，其中，只有財力雄厚、口碑好的資深會員嫖客，可加入提供3P、幼齒少女等各種特殊性服務的「神秘VIP群組」，蔡曉崙疑似在「砲兵團」群組中，以律師之名發言，推薦其他嫖客去嫖同一少女，與其他嫖客當起了「表兄弟」。

台中檢警去年8月查獲時，發現加入的嫖客中，不乏富二代、高科技產業工程師等各行各業，「女會員」則有80多人，其中有3名未成年少女，不過，台中地檢署否認蔡曉崙與「砲兵團」一案有關。