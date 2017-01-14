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無恥！彰化檢察官蔡曉崙淪雞頭 嫖少女分享朋友

2017-01-14  11:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕司法敗類！台中地檢署偵查一起媒介雛妓賣淫案時，意外發現彰化地檢署檢察官蔡曉崙，涉嫌嫖16歲少女，更荒唐的是，他還淪為「雞頭」，幫忙介紹客人，呷好道相報，分享給朋友嫖雛妓，台中地檢署昨天搜索蔡曉崙的辦公室，今天清晨聲請羈押蔡曉崙獲准。

台中地檢署昨天上午指揮廉政官、憲兵與台中市警局，至彰化地檢署搜索蔡曉崙的辦公室，約談10名關係人，調查顯示，蔡曉崙在2015年（民國104年），以3500元代價在台中市嫖16歲雛妓小芳（化名）1次，同年並涉嫌媒介小芳與其他男客性交易，淪為媒介賣淫的雞頭，但尚無證據顯示他抽取皮肉錢。

不過，台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東強調，依據「兒童及少年性剝削防制條例」第32條，只要是引誘、容留、招募、媒介、協助少女性交易，不一定要抽佣，就可以1年至7年有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，台中地檢署據此聲請羈押。

台中地檢署調查，檢警是在偵查一起雛妓案件時，意外發現蔡曉崙嫖雛妓，而且還起而且還呷好道相報，分享給朋友，台中地檢署立即組成專案小組，確認蔡曉崙涉案，至於是否還有其他司法人員，或蔡曉崙的同事涉案，目前仍調查中，蔡曉崙已於今天清晨，依據「兒童及少年性剝削防制條例」（前身為兒童及少年性交易防制條例）聲請羈押獲准。

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  • 彰化檢察官蔡曉崙曾巡迴校園教導學子法律常識，現在卻因嫖雛妓而羈押。（記者張瑞楨翻攝自網路）

    彰化檢察官蔡曉崙曾巡迴校園教導學子法律常識，現在卻因嫖雛妓而羈押。（記者張瑞楨翻攝自網路）

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相關關鍵字： 媒介賣淫 性交易 未成年少女 未成年性交罪 檢察官 蔡曉崙
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