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彰化檢察官嫖16歲少女被收押 彰檢：即刻停職

2017-01-14  11:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌與16歲的少女從事性交易遭收押，彰化地檢署隨即發出公文將蔡曉崙停職，而彰化地檢署尊重台中地檢署調查。

台中地檢署婦幼專組日前於偵查一起少女性交易案件時，發現有同好此道的嫖妓LINE群組，其中相當多的對話指出嫖客中竟有一名檢察官、而且此人還會呷好道相報，經查而與蔡曉崙從事多次性交易的少女表示，那人確實是檢察官。檢方接獲此線索後進行追查，發現該名檢察官任職彰化地檢署，擔任公訴組檢察官的蔡曉崙。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強對此表示，昨天台中地檢署檢察官知會彰化檢方後，才進行約談動作，他們目前已向上級機關通報，今天將其職務停效，週一就會發出公文將蔡曉崙停職。

林漢強也說，該名檢察官平時與同事間相處正常，並沒聽說愛好此道。而彰化地檢署尊重台中地檢署的調查。

蔡曉崙為國立台灣大學法律系司法組畢業、司法官訓練所第39期結業。曾擔任軍法書記官、澎湖地方法院書記官、台中地方法院檢察署檢察官，96年進入彰化地檢察署擔任檢察官，平時也經常到公務機關或學校進行法律常識演講。

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  • 彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌對未成年少女進行性交易，（翻攝照片）

    彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌對未成年少女進行性交易，（翻攝照片）

  • 彰化地檢署（資料照，記者陳冠備攝）

    彰化地檢署（資料照，記者陳冠備攝）

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相關關鍵字： 停職 性交易 未成年少女 未成年性交罪 檢察官 蔡曉崙
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