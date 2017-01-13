被檢舉下載盜版影片 全家人被查不在場證明
2017-01-13 18:06
［記者黃捷／台北報導］士林地檢署去年接獲片商檢舉，吳姓婦人涉嫌在家中以BT軟體下載盜版電影，但因罪證不足不起訴，片商認有疑慮聲請再議獲准，承辦檢察官便一一查出吳婦全家人的不在場證明，最後才讓片商信服，並維持不起訴處分。
片商去年1月5日上午10時許利用BT下載軟體BitComet，發現IP「1.171.100.94」使用者正在下載盜版電影，立刻提告，檢警透過網路公司，循線查出該IP位置當時配給吳婦網路帳戶使用，透過「伊莉論壇」下載BT種子後，再使用BT和不明BT軟體進行點對點傳輸，下載同時也將影片上傳分享。
吳婦到案辯稱，網路雖然是以她名義申裝，但根本不知道BT是什麼東西，事發當天一早就到公司上班，沒有在家下載盜版影片，且家中電腦中毒多次重灌，有可能是電腦病毒造成的。
士檢第一次以罪證不足處分不起訴，但片商質疑可能是其他家人使用電腦下載，向高檢署聲請再議獲准，全案發回士檢續查。
檢察官接續查出，吳婦2名讀小學的子女當天都到校上課，學校出勤紀錄正常，丈夫雖休假，卻也一早就出門去胞姊家幫忙照顧小孩，直到晚上幫岳母慶祝完生日後才返家，一家4口全都有不在場證明。
檢察官指出，吳婦家中WIFI密碼使用「123456」，是密碼管理服務商統計2013、2014年一般人最常用、最危險的密碼第1名，現今網路駭客猖獗，吳婦電腦不排除被注入木馬程式，遭遠端遙控侵入電腦，因此仍認定罪嫌不足，不予起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
- MLB》16歲飆153公里 巴西日裔少年轟動大聯盟（影音）
- 清水幼兒園高西分校修繕竣工 城堡外觀更新穎
- 來去夏威夷 小潘夢想成真
- 楊晴「抗日」 3天擦光1瓶防曬乳
- 美準國務卿提勒森：美應重申台灣關係法與六項保證
- 竹市兒童醫院BOT案招商 7醫團有興趣
- 阿妺巡演60場 票房逾30億
- 綺麗珊瑚首冠 增菘瑋告別勝
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 國民黨黨魁之爭新衝擊！ 傳他週六宣布…
- 誰說雞不會飛？ 「飛雞」渡河嚇歪網友
- 自由廣場》如果測謊是個謊言…
- 台9線鳳信段拓寬 春節前可望通車
- 記憶體缺貨 群聯竹南新廠大倉庫將可增加高存貨
- 紅色美人-4
- 農改場週末迎賓 賞花海嚐農產
- 新店高中 「越南周子瑜」教課
- 《遇見調香師》Francois Demarchy:香水這麼用，就對了!
- 日治時期保險櫃 冬山徵達人開鎖
- 民進黨斥北京打壓 只會激起更多台灣人民反感
- 老房修復 陽明山美軍俱樂部開幕
- 女星開價教化妝 網友只想知道「啪啪啪的價錢」
- 冬蟲夏草 須標示限量警語
- 好吃好賣 又見工業鹼粉泡海帶
- 聲明反台獨後首露面 陳玉勳自認「無妄之災 」
- 高英工商辦夜間英文會話班 原民生：敢開口與外國人講話了
- 台糖否認岡山焚化爐違法處理有害事業廢棄物
- NBA》失蹤恐丟47億大約 羅斯盼能續留尼克
- 歐米茄首度網購 超級星期二超霸秒殺
- 北市義交出勤違停銷單 交大、停管處兩套標準
- 新春開筆贈春聯 台東縣大師揮毫民眾樂索取
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC sees sales growth of up to 10％
- 吸毒全都錄？超模金球會後趴 行為超詭異
- 保險業投資中股上限 擬砍半
- 重摔肋骨差點斷 林志穎神復原繼續玩
- 海倫、田中有共通點？ 呂秋遠：反映台灣現象
- 同志教材進國中小校園 學生家長恐慌…
- 人生作業簿 活下來之後
- 東縣美館 將設主題式遊樂區
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：被檢舉下載盜版影片 全家人被查不在場證明
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分