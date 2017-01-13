| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

被檢舉下載盜版影片 全家人被查不在場證明

2017-01-13  18:06

［記者黃捷／台北報導］士林地檢署去年接獲片商檢舉，吳姓婦人涉嫌在家中以BT軟體下載盜版電影，但因罪證不足不起訴，片商認有疑慮聲請再議獲准，承辦檢察官便一一查出吳婦全家人的不在場證明，最後才讓片商信服，並維持不起訴處分。

片商去年1月5日上午10時許利用BT下載軟體BitComet，發現IP「1.171.100.94」使用者正在下載盜版電影，立刻提告，檢警透過網路公司，循線查出該IP位置當時配給吳婦網路帳戶使用，透過「伊莉論壇」下載BT種子後，再使用BT和不明BT軟體進行點對點傳輸，下載同時也將影片上傳分享。

吳婦到案辯稱，網路雖然是以她名義申裝，但根本不知道BT是什麼東西，事發當天一早就到公司上班，沒有在家下載盜版影片，且家中電腦中毒多次重灌，有可能是電腦病毒造成的。

士檢第一次以罪證不足處分不起訴，但片商質疑可能是其他家人使用電腦下載，向高檢署聲請再議獲准，全案發回士檢續查。

檢察官接續查出，吳婦2名讀小學的子女當天都到校上課，學校出勤紀錄正常，丈夫雖休假，卻也一早就出門去胞姊家幫忙照顧小孩，直到晚上幫岳母慶祝完生日後才返家，一家4口全都有不在場證明。

檢察官指出，吳婦家中WIFI密碼使用「123456」，是密碼管理服務商統計2013、2014年一般人最常用、最危險的密碼第1名，現今網路駭客猖獗，吳婦電腦不排除被注入木馬程式，遭遠端遙控侵入電腦，因此仍認定罪嫌不足，不予起訴。

廣告
  • 士林地檢署去年接獲片商檢舉，吳姓婦人涉嫌在家中以BT軟體下載盜版電影，但因罪證不足不起訴，片商認有疑慮聲請再議獲准。示意圖。（資料照，記者王藝菘攝）

    士林地檢署去年接獲片商檢舉，吳姓婦人涉嫌在家中以BT軟體下載盜版電影，但因罪證不足不起訴，片商認有疑慮聲請再議獲准。示意圖。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： BT 不在場 不在場證明 盜版影片
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：被檢舉下載盜版影片 全家人被查不在場證明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.