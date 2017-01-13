被檢舉下載盜版影片 全家人被查不在場證明

2017-01-13 18:06

［記者黃捷／台北報導］士林地檢署去年接獲片商檢舉，吳姓婦人涉嫌在家中以BT軟體下載盜版電影，但因罪證不足不起訴，片商認有疑慮聲請再議獲准，承辦檢察官便一一查出吳婦全家人的不在場證明，最後才讓片商信服，並維持不起訴處分。

片商去年1月5日上午10時許利用BT下載軟體BitComet，發現IP「1.171.100.94」使用者正在下載盜版電影，立刻提告，檢警透過網路公司，循線查出該IP位置當時配給吳婦網路帳戶使用，透過「伊莉論壇」下載BT種子後，再使用BT和不明BT軟體進行點對點傳輸，下載同時也將影片上傳分享。

吳婦到案辯稱，網路雖然是以她名義申裝，但根本不知道BT是什麼東西，事發當天一早就到公司上班，沒有在家下載盜版影片，且家中電腦中毒多次重灌，有可能是電腦病毒造成的。

士檢第一次以罪證不足處分不起訴，但片商質疑可能是其他家人使用電腦下載，向高檢署聲請再議獲准，全案發回士檢續查。

檢察官接續查出，吳婦2名讀小學的子女當天都到校上課，學校出勤紀錄正常，丈夫雖休假，卻也一早就出門去胞姊家幫忙照顧小孩，直到晚上幫岳母慶祝完生日後才返家，一家4口全都有不在場證明。

檢察官指出，吳婦家中WIFI密碼使用「123456」，是密碼管理服務商統計2013、2014年一般人最常用、最危險的密碼第1名，現今網路駭客猖獗，吳婦電腦不排除被注入木馬程式，遭遠端遙控侵入電腦，因此仍認定罪嫌不足，不予起訴。