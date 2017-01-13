烏來一姐！女所長一上任 就逮通緝犯
2017-01-13 15:32
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市警局日前人事調動，原在海山分局擔任交通分隊長的33歲女警張惠慈調任烏來分駐所長，也是烏來區第一個女所長，昨晚間巡邏時，發現一名黃姓民眾形跡可疑，上前盤查竟是一名通緝犯，立刻逮回偵辦，一上任就有突出表現，也讓烏來居民都讚稱，真是「烏來一姐」。
據了解，黃嫌因行跡可疑，經查為台北地方法院檢察署1月11日所發佈之不能安全駕駛通緝犯，才被通緝2天，昨晚就被查獲，賊星該敗。
張惠慈有國立台灣大學國家發展研究所碩士學歷，101年考上三等警察特考，102年10月分發永和分局擔任巡官，103年7月調任新北市交通警察大隊分隊長，105年3月調任海山交通分隊分隊長，從警4年多，此次初任行政警察，擔任烏來分駐所長，也讓烏來地方人士對張惠慈刮目相看。
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