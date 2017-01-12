1年半運走4億多台幣 「人肉運鈔客」起訴

吳女、古男短短1年半運走4億多台幣，連同負責收前的李女，都被桃園地檢署檢察官依違反銀行法起訴。（記者鄭淑婷攝）

2017-01-12 13:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕地下匯兌商機龐大，58歲泰國籍吳姓女子與44歲同鄉古姓男子冒險當「人肉運鈔客」，替胞妹運送大筆現金回泰國賺價差，短短1年半的時間就運出4億多台幣，2人被警方盯上落網，連同負責到各地收取現鈔的54歲台灣籍李姓女子也被逮，桃園地檢署檢察官偵結依違反銀行法將3人起訴。

起訴指出，吳女的胞妹專營地下匯兌工作，她在泰國指示李女趁買貨、送貨時，到台灣各地泰國雜貨店收取現金，收齊後轉交吳女或古男運回泰國，2人以每2、3個月1次的頻率，從102年8月至104年1月，成功運出3億及1億多元現金。

吳女坦承替胞妹運鈔，胞妹會替她出機票錢，每趟的「運費」約3、4000元泰銖；古男則供稱，他都是將現金用報紙封好藏在行李箱，抵達泰國後就交給吳女的胞妹，每天工資可拿1000元泰銖。