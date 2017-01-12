| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

1年半運走4億多台幣 「人肉運鈔客」起訴

吳女、古男短短1年半運走4億多台幣，連同負責收前的李女，都被桃園地檢署檢察官依違反銀行法起訴。（記者鄭淑婷攝）

2017-01-12  13:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕地下匯兌商機龐大，58歲泰國籍吳姓女子與44歲同鄉古姓男子冒險當「人肉運鈔客」，替胞妹運送大筆現金回泰國賺價差，短短1年半的時間就運出4億多台幣，2人被警方盯上落網，連同負責到各地收取現鈔的54歲台灣籍李姓女子也被逮，桃園地檢署檢察官偵結依違反銀行法將3人起訴。

起訴指出，吳女的胞妹專營地下匯兌工作，她在泰國指示李女趁買貨、送貨時，到台灣各地泰國雜貨店收取現金，收齊後轉交吳女或古男運回泰國，2人以每2、3個月1次的頻率，從102年8月至104年1月，成功運出3億及1億多元現金。

吳女坦承替胞妹運鈔，胞妹會替她出機票錢，每趟的「運費」約3、4000元泰銖；古男則供稱，他都是將現金用報紙封好藏在行李箱，抵達泰國後就交給吳女的胞妹，每天工資可拿1000元泰銖。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 運鈔 銀行法
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：1年半運走4億多台幣 「人肉運鈔客」起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.