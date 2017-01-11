老婆不給 他居然下藥硬上

2017-01-11 14:03

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市35歲林姓男子與妻子感情不睦，多次向妻子求歡被拒，104年12月間他上網從香港色情網站訂購催情藥水、迷姦藥丸等，經快遞到家後，涉嫌於104年底至去年1月間3度將藥水或藥丸加到紅酒內給妻子飲用，迷昏老婆後加以性侵得逞。

林男得逞後，但認為藥丸、藥水功效不彰曾被老婆懷疑，再度上網訂購藥效更強的藥物，去年2月18日花了2萬1千多元購得含有FM2、K他命、MDMA等具催情、安眠成分的藥錠、藥水。

這批藥物入境時，被台北關稅局在執行查驗發現以「衣服」名義報關，通報航警局查獲收件人為林男，且因藥物均具有毒品成分，林被警方以運輸二、三、四級毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

林男否認運毒，坦承因為老婆拒絕行房，才從色情網站買春藥，並提供雙方的連絡、交易等電郵資料。他供稱於前年底至1月間迷姦老婆3次，林妻接獲檢警通知才得知曾被迷姦，氣得破口大罵老公沒良心。案經桃園地檢署偵辦，今偵結依加重強制性交、違反藥事法罪嫌將林男起訴。

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