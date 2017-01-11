| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

老婆不給 他居然下藥硬上

2017-01-11  14:03

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市35歲林姓男子與妻子感情不睦，多次向妻子求歡被拒，104年12月間他上網從香港色情網站訂購催情藥水、迷姦藥丸等，經快遞到家後，涉嫌於104年底至去年1月間3度將藥水或藥丸加到紅酒內給妻子飲用，迷昏老婆後加以性侵得逞。

林男得逞後，但認為藥丸、藥水功效不彰曾被老婆懷疑，再度上網訂購藥效更強的藥物，去年2月18日花了2萬1千多元購得含有FM2、K他命、MDMA等具催情、安眠成分的藥錠、藥水。

這批藥物入境時，被台北關稅局在執行查驗發現以「衣服」名義報關，通報航警局查獲收件人為林男，且因藥物均具有毒品成分，林被警方以運輸二、三、四級毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

林男否認運毒，坦承因為老婆拒絕行房，才從色情網站買春藥，並提供雙方的連絡、交易等電郵資料。他供稱於前年底至1月間迷姦老婆3次，林妻接獲檢警通知才得知曾被迷姦，氣得破口大罵老公沒良心。案經桃園地檢署偵辦，今偵結依加重強制性交、違反藥事法罪嫌將林男起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 林男對自己妻子下藥性侵，被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

    林男對自己妻子下藥性侵，被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：老婆不給 他居然下藥硬上


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.