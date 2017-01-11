竹聯幫豹堂強收高鐵小黃規費 運將不交錢就打

2017-01-11 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中烏日高鐵站區計程車排班位，長期遭黑幫以顧問名義介入控制，計程車運將若要在此排班載客，需按月繳交「車隊費」及「排班費」2600元，運將一旦不從或是非車隊運將排班攬客，即遭暴力相向，刑事局中部打擊犯罪中心經長期蒐證，發現是竹聯幫豹堂操控，昨日展開掃蕩，逮捕陳姓堂主及幫眾，訊後依組織犯等罪嫌送辦。

警方調查指出，52歲的竹聯幫豹堂堂主陳桑邦（有傷害、恐嚇、組織犯罪、槍砲等刑案紀錄），前年開始以顧問名義，結合57歲楊姓男子經營的「龍谷」交通公司（計程車行）為幌子，以暴力方式強行介入高鐵烏日站計程車排班，從中向運將收取規費牟取暴利。

警方表示，陳嫌等人強占市府劃設在高鐵烏日站7號出口的5個排班停車格，向在此處排班的運將收取每月「車隊費」及「排班費」2600元，小黃必須懸掛「觀光旅遊協會車」頂燈做識別，才能在此處排班攬客，對於不從或未加入車隊攬客的運將，陳嫌即教唆小弟持槍、棍痛毆或是砸車教訓。

該集團全盛時期吸收車隊成員高達百輛，去年8月因作風強悍被警方盯上，市府並派員加強取締，陳嫌等人除暫停收取上述費用，並強迫運將拉白布條抗議，藉此造成市府及高鐵公司困擾，正面向公權力挑戰。

案經刑事局中部打擊犯罪中心偵五隊會同烏日分局、調查局長期蒐證，昨見情勢成熟兵分多路掃蕩，在太平區、北屯區逮捕陳嫌、楊嫌及8名成員，起出子彈、球棒、本票、借據、車頂燈、等證物。

偵五隊隊長賴英門表示，陳嫌在多年前就曾因霸占、控制台中榮總計程車排班車隊，遭警方移送入監服刑，未料出獄後繼續重操舊業，目前掌握5名被害運將，初估該集團一年多來不法獲利超過400萬元，訊後全案依組織犯罪條例、恐嚇取財、槍砲等罪嫌送辦。