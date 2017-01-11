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酒店辦案 小姐偷男客現金 搜身逮賊送警局

2017-01-11  11:19

［記者楊政郡／台中報導］台中市某知名酒店，去年元月初連續幾天都發生客人遺失一疊鈔票10萬元，元月6號又發生第四起，酒店展開調查，在蕭邦（藝名）小姐身上搜到一捆鈔票10萬，還綁有銀行束帶，檢方追查同月2、4、5日都有客人遺失現金（均各為10萬元），且被害人當晚都是找蕭邦坐檯，檢察官認為4件都是蕭邦所為，依竊盜罪起訴，蕭邦完全否認犯行。

起訴書指出，洪姓小姐（藝名蕭邦）去年元月間就在中市某知名酒店擔任坐檯小姐，涉嫌利用坐檯期間客人不注意，竊取男客皮包內之現金。該酒店去年元月2、4、5日已發生3起客人遺失現金案，都苦無證據，6日晚間11時許陳姓男客又反映，遺失一疊10萬元現鈔，這次驚動該公司副總、常務董事，最後馮姓董事長也趕到現場，首先從坐檯小姐下手。

取得洪女（蕭邦）同意，由副總（藝名小莊）對蕭邦進行搜身，當場在洪女身上搜出一捆鈔票10萬元，還綁有土地銀行束帶。據酒店人員供稱，蕭邦當場承認該竊案，也承認前3件竊案，就是2日潭姓客人也在包廂內遺失10萬元，當時坐檯是蕭邦小姐：4日曹姓男客遺失10萬元，坐檯小姐也是蕭邦：5日陳姓男客遺失10萬元，也是找蕭邦坐檯。

酒店董事長供稱，黃女當時已坦承犯行，還寫下悔過書、簽本票及將小客車留在酒店，做為日後還款擔保。

此案洪女到警訊及檢訊時全盤否認，檢方追查曹姓男客遺失現金案，有黃姓男客作證，當天目睹洪女伸手進入曹某包包拿東西，而6日陳男遺失現金案，則有現場搜出10萬元及酒店人員為證，被告4次犯行明確。

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  • 酒店內失竊現金，酒店自己辦案逮賊。示意圖（資料照，記者林嘉東攝）

    酒店內失竊現金，酒店自己辦案逮賊。示意圖（資料照，記者林嘉東攝）

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